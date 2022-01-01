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Парламент Чехии одобрил отмену платы за авторские права на музыку в магазинах

Парламент Чехии одобрил отмену платы за авторские права на музыку в магазинах

Партнер рубрики:
Kochy
14 октября
20:33
202
В будущем индивидуальным предпринимателям, вероятно, не придется платить сборы за воспроизведение музыки в качестве фонового звука в их магазинах. Однако для ресторанов или торговых центров это обязательство останется. Парламент Чехии одобрил изменения 14 октября как часть поправки к закону об авторском праве, которую теперь будет обсуждать Сенат.

Парламент Чехии одобрил отмену платы за авторские права на музыку в магазинах

Обязанность платить сборы за авторские права не будет распространяться на карикатуры и сатирические произведения, парламент добавил в список «стили», то есть имитации произведений искусства в Интернете. Согласно поправке, операторы интернет-хранилищ должны блокировать только тот контент, который идентичен или эквивалентен контенту, на который заявлены авторские права. Это изменение предназначено для предотвращения автоматической блокировки карикатур. В отличие от правительственного законопроекта, версия даже не обязывает операторов интернет-хранилищ отслеживать содержимое того, что пользователи загружают в Интернет.

Представители Союза по защите авторов (OSA) и Международной федерации музыкальной индустрии (IFPI) высказали возражения против внесения изменений. Директор чешского филиала IFPI Петра Жиковска ранее заявляла, что регулирование выходит за рамки исключений, разрешенных законодательством ЕС. По ее словам, решением было бы установить лицензионный тариф для небольших заведений. Председатель OSA Роман Стрейчек добавил, что невыгодное условие предложения вызывает сомнения.

Палата также одобрила расширение ассортимента живых музыкальных произведений, которые не будут подлежать уведомлению Ассоциации по защите авторских прав. Помимо фольклорных исполнений, объявление не распространяется на группы, которые исполняют исключительно свои собственные произведения или произведения, на которые больше не распространяются авторские права.

Правительственная поправка основана на директивах ЕС и призвана обеспечить, помимо защиты авторских прав в Интернете, справедливое вознаграждение авторов. В то же время это должно способствовать использованию контента, защищенного авторским правом, в исследованиях или образовании, а также для обеспечения доступа к оцифрованному культурному наследию. 

Источник: ceskenoviny.cz



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