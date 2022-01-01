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В Праге спустя 50 лет будут курсировать троллейбусы, линия пройдет через Летняны и Чаковице

В Праге спустя 50 лет будут курсировать троллейбусы, линия пройдет через Летняны и Чаковице

Партнер рубрики:
Kochy
15 октября
15:13
86
Через 50 лет после окончания троллейбусного движения в Праге 15 октября в Летнянах началась пробная эксплуатация троллейбусной линии, ведущей в Чаковице. Троллейбус пока будет ездить только по выходным, движение обеспечит состав, взятый напрокат в Градце Кралове. Подробности рассказали представители Пражской транспортной компании (DPP).

В Праге спустя 50 лет будут курсировать троллейбусы, линия пройдет через Летняны и Чаковице

«Мы твердо верим, что в следующем году переведем тестовую эксплуатацию в реальную», — сказал председатель правления и главный исполнительный директор DPP Петр Витовски.

Пражская транспортная компания начала строительство инфраструктуры троллейбусной линии в январе этого года. Планируемый маршрут начинается на Палмовке, а далее идет через Просек и Летняны в Чаковице. Строительство объектов инфраструктуры на участке между Палмовкой и Просеком должно продлиться еще около месяца. По данным DPP, общие расходы составят 284 миллиона крон.

Троллейбусный маршрут № 58 придет на смену автобусу № 140. Троллейбусы будут питаться от электричества примерно на половине маршрута, а не остальной части использовать энергию тяговых аккумуляторов. На линии будут применяться стандартные тарифы.

По словам Витовски, DPP также интенсивно работает над преобразованием маршрута № 119, который ведет в аэропорт имени Вацлава Гавела. «На данный момент у нас утверждено 12 троллейбусных линий, маршрут №119 — это то, что нас ждет в ближайшее время. Мы хотели бы начать строительство в ноябре», — добавил он.

В эти выходные желающие могут прокатиться по недавно построенной трассе на историческом троллейбусе. Троллейбусы ходят с часовым интервалом, билеты можно приобрести на сайте DPP или на месте. Исторические троллейбусы также будут выставлены на автовокзале Летняны до 16 октября.

Троллейбусы впервые выехали на улицы Праги в августе 1936 года. Первая линия шла от трамвайного депо Стршешовице через Оржеховку к костелу св. Матфея возле Шарки. Последняя троллейбусная линия, которая вела на Страгов, прекратила работу ровно 50 лет назад — 15 октября 1972 года. 

Источник: novinky.cz



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