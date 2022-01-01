В Праге 15 октября сотни людей вышли на Вацлавскую площадь, чтобы выразить поддержку Украине

Несколько сотен человек пришли 15 октября ​​на Вацлавскую площадь в Праге, чтобы выразить поддержку Украине, подвергшейся нападению России. Некоторые принесли флаги Украины, Евросоюза или НАТО. Двухчасовое мероприятие, которое началось в 16:00, было посвящено Дню защитников Украины.

«Мы хотим почтить память павших защитников Украины, поблагодарить и поддержать тех, кто сейчас защищает не только свой дом, но и наш демократический мир», — заявили организаторы инициативы Občanský rozcestník и Hlas Ukrajiny.

«Мы хотим защитить то, что внутри — символ свободы и демократии. Мы хотим подчеркнуть, что, помогая Украине, мы помогаем себе. На фронте украинская армия сражается за ценности всего цивилизованного мира», - добавили они.

На демонстрации выступил ряд спикеров. Одни поблагодарили Чехию за поддержку, другие выразили поддержку украинским защитникам. Они также призвали к продолжению поставок оружия в Украину.

Участники держали в руках плакаты с лозунгами «Объединяйтесь с ЕС, защищайте Кремль» или «Россия — террористическое государство». Примерно через два часа участники выстроились в круг вокруг статуи Святого Вацлава и выкрикивали лозунги типа «Слава Украине», «Спасибо, Чехия» или «Россия — террорист». Затем они исполнили гимны Украины и Чехии.

Источник: novinky.cz