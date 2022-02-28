За неделю временную защиту в Чехии получили 3 574 украинца. Всего за время войны — 446 811 человек

Власти больше не выдают визы в выходные, поэтому больше всего заявлений приходится на понедельник, когда снова открывается регистрация. Так случилось и на прошлой неделе, когда в понедельник за визами обратились 1 296 заявителей из Украины. В среду также было выдано более тысячи виз.
Министерство финансов заявило в четверг, 13 октября, что к концу сентября государство потратило на беженцев 13,9 млрд крон, а местные органы власти к концу июля потратили 3 млрд.
Самой большой статьей расходов являются социальные пособия, на которые Чехия потратила 7 млрд крон. Расходы на здравоохранение, связанные с украинскими беженцами, составили 3,5 млрд крон, на проживание — 2,4 млрд крон.
Источник: ceskenoviny.cz
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