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Хотели вернуться в Украину, теперь снова бегут в Чехию. Беженцы теряют часть государственной помощи

Хотели вернуться в Украину, теперь снова бегут в Чехию. Беженцы теряют часть государственной помощи

Партнер рубрики:
Kochy
17 октября
12:21
144
Некоторые украинцы решили во второй раз покинуть родной дом и бежать в безопасную Чехию. По словам организаций, которые им помогают, существует путаница в отношении того, на что имеют право вернувшиеся беженцы.

Хотели вернуться в Украину, теперь снова бегут в Чехию. Беженцы теряют часть государственной помощи

Российские ракетные удары по Украине и, возможно, российская мобилизация заставляют больше украинцев прибывать в Чешскую Республику в поисках безопасности. Среди них есть и те, кто приехал в первой волне после начала войны, вернулся на родину, но теперь снова хочет жить в Чехии.

Организации, помогающие беженцам, не знают, что делать с этой группой. У них нет четких инструкций относительно того, на что эти люди имеют право.

«Мы начинаем с этим сталкиваться», — подтверждает Магда Фалтова, директор Ассоциации интеграции и миграции.

«Люди уже звонят нам и спрашивают, что делать», — говорит Бланка Толларова из Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами. По ее словам, в консорциум обращаются социальные работники из небольших городов по поводу беженцев, вернувшихся в Украину и затем снова в Чехию.

Наиболее острые вопросы связаны со статусом временной защиты, который ранее был предоставлен им в Чешской Республике. Он дает беженцам фундаментальные преимущества: доступ к государственному медицинскому страхованию в Чехии, возможность получения гуманитарного пособия и доступ к чешскому рынку труда.

Наиболее проблемная ситуация может возникнуть у тех беженцев, которые следовали инструкции: при возвращении в Украину они отказались от временной защиты, чтобы не нести претензий из-за невыплаты медицинской страховки.

По оперативной информации, от защиты отказались 13 тысяч украинцев. Теперь некоторые вернулись в Чехию и хотят подать заявку во второй раз. Но возможно ли это? На вопрос Seznam Zprávy в Министерстве ответили, что да, но люди на местах получают разную информацию.

«Я пытался получить информацию по этой теме по телефону доверия Департамента по вопросам убежища и миграционной политики. Мне сказали, что после отмены временной защиты повторно обратиться за ней уже невозможно», — говорит Эли Йирман, координатор инициативы Hlavák, которая помогает беженцам, прибывающим на главный вокзал Праги. 

Он говорит, что если на позапрошлой неделе инициатива помогала каждый день примерно 60 людям, которые уезжали в Украину, то на прошлой неделе их число сократилось вдвое. В среду волонтеры, напротив, помогли 9 людям, которые вернулись в Чехию. Именно поэтому Йирман хочет разобраться, какие советы давать вернувшимся беженцам в ближайшие дни.

«Нам тоже сообщили по телефону доверия, что если люди обратятся снова, то временной защиты они больше не получат», — отмечает Бланка Толларова. Это подтверждает и директор Ассоциации интеграции и миграции Магда Фалтова. В то же время она добавляет, что на организационном совещании в Министерстве внутренних дел она получила информацию, что повторные заявки возможны.

Проблема также заключается в том, что закон, именуемый lex Ukraine, который определяет условия временной защиты, прямо не объясняет порядок действий в случае возвращения беженца. Он лишь устанавливает, что беженцы, обратившиеся за защитой в другой стране Европейского союза, теряют право на временную защиту в Чешской Республике.

«На наш взгляд, закон и директивы никоим образом этого не запрещают. Нет причин, по которым это не должно работать», — говорит Магда Фалтова о повторных заявках.

Редакция Seznam Zprávy обратилась в МВД с просьбой уточнить, имеют ли право на временную защиту украинцы при повторном бегстве с родины или нет.

По словам Ханы Малы из пресс-службы, беженцы могут снова ходатайствовать о временной защите. Процедура подачи заявления ничем не отличается. «Как и при первой регистрации, нужно обратиться в Региональный центр помощи Украине (KACPU)», — объясняет она.

Однако для второго заявления засчитывается время, проведенное в Чешской Республике во время первой временной защиты. Это важная информация, потому что из-за этого некоторые льготы беженцам не продлеваются. «Каждый человек имеет право на страхование сроком 50 дней. Если он зарегистрируется во второй раз и срок уже истек, он больше не имеет права на бесплатную страховку», — объясняет Хана Мала.

Однако при заключении договора о размещении могут возникнуть проблемы. На это указывает Клара Боумова, освещающая тему миграции для Charita CR. «Если они получили жилье от государства, им его выделили и потом они уехали, вернувшись, они не смогут снова подать заявление на предоставление жилья», — говорит Боумова. 

В то же время она отмечает, что сейчас обсуждается общеевропейское решение, потому что подход к беженцам в разных странах ЕС отличается.

«В Бельгии, когда вы уезжаете и объявляете об этом, ваша временная защита продолжается и действует в течение всего года, вы можете вернуться в любое время. Это очень обнадеживает украинцев», — говорит она, добавляя, что Польша отменяет временную защиту, если беженцы не въезжают в страну хотя бы раз в 30 дней.

Источник: seznamzpravy.cz



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