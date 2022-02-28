Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
17-летний подросток стрелял на Вацлавской площади в Праге из газового пистолета

17-летний подросток стрелял на Вацлавской площади в Праге из газового пистолета

Партнер рубрики:
Kochy
17 октября
14:37
298
Стрельба на Вацлавской площади в Праге в ночь на 17 октября напугала двух женщин. Впоследствии правоохранители задержали 17-летнего юношу, который стрелял из газового пистолета.

17-летний подросток стрелял на Вацлавской площади в Праге из газового пистолета

К патрулю подошли женщины около часа ночи, сказав, что молодой человек сначала играл с пистолетом перед ними, а затем выстрелил. Свидетели описали юношу, и начались поиски. Подозреваемый был обнаружен на улице U Bulhara с группой людей.

«Молодой человек изначально утверждал, что его не было на Вацлавской площади, но признался, что стрелял из пистолета. После того как он попытался вытащить газовый пистолет, сотрудникам полиции пришлось применить силу и табельное оружие, чтобы обеспечить безопасность», — сказал представитель полиции Зденек Модалек.

Впоследствии выяснилось, что это был газовый пистолет. Молодого человека увезла полиция, которая сейчас расследует дело.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
17 октября
15:48
58
Общество
За неделю временную защиту в Чехии получили 3 574 украинца. Всего во время войны — 446 811 человек
Assets
17 октября
15:15
164
Общество
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 5 по 17 октября
Assets
17 октября
14:10
183
Дом и семья
Оазис спокойствия в большом городе. На общественном огороде в Праге MetroFarm можно выращивать овощи и заводить друзей
Assets
17 октября
13:13
623
Политика
Отчет BIS: в Чехии обнаружили пророссийского агента
Последние новости:
Assets
17 октября
15:15
164
Общество
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 5 по 17 октября
Assets
17 октября
13:13
623
Политика
Отчет BIS: в Чехии обнаружили пророссийского агента
Assets
17 октября
12:21
1376
Общество
Хотели вернуться в Украину, теперь снова бегут в Чехию. Беженцы теряют часть государственной помощи
Assets
17 октября
10:51
931
Экономика
Seznam Zprávy: прибыльный пражский бизнес российского олигарха
Assets
17 октября
15:48
58
Общество
За неделю временную защиту в Чехии получили 3 574 украинца. Всего во время войны — 446 811 человек
Assets
17 октября
09:25
726
Экономика
Cash Only: крах Sberbank CZ движется к счастливому концу в том числе благодаря 90-м годам
Assets
16 октября
15:29
7295
Общество
У россиян останется простая лазейка для обхода запрета на въезд в Чехию
Assets
16 октября
12:56
1724
Экономика
Чехия планирует увеличить размер компенсаций тем, кто предоставляет жилье беженцам
Assets
16 октября
09:09
1311
Общество
Со следующего года электронные информационные ящики не будут обязательными для граждан
Assets
15 октября
20:47
1899
Общество
В Праге 15 октября сотни людей вышли на Вацлавскую площадь, чтобы выразить поддержку Украине


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы