17-летний подросток стрелял на Вацлавской площади в Праге из газового пистолета

Стрельба на Вацлавской площади в Праге в ночь на 17 октября напугала двух женщин. Впоследствии правоохранители задержали 17-летнего юношу, который стрелял из газового пистолета.

К патрулю подошли женщины около часа ночи, сказав, что молодой человек сначала играл с пистолетом перед ними, а затем выстрелил. Свидетели описали юношу, и начались поиски. Подозреваемый был обнаружен на улице U Bulhara с группой людей.

«Молодой человек изначально утверждал, что его не было на Вацлавской площади, но признался, что стрелял из пистолета. После того как он попытался вытащить газовый пистолет, сотрудникам полиции пришлось применить силу и табельное оружие, чтобы обеспечить безопасность», — сказал представитель полиции Зденек Модалек.

Впоследствии выяснилось, что это был газовый пистолет. Молодого человека увезла полиция, которая сейчас расследует дело.

Источник: novinky.cz