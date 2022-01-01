Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Прага хочет снизить минимальное количество парковочных мест для новостроек

Прага хочет снизить минимальное количество парковочных мест для новостроек

Партнер рубрики:
Kochy
18 октября
08:21
276
​Муниципалитет Праги хочет уменьшить минимальное количество парковочных мест, которые застройщики должны создавать в новых жилых домах в соответствии с Пражскими строительными нормами (PSP). Проект поправок в регламент одобрили депутаты горсовета, далее его рассмотрят городские округа. В значительной части центра города, согласно предложению, можно было бы строить многоквартирные дома без парковочных мест. По словам руководства муниципалитета, цель — снижение цен на жилье и поддержка устойчивого развития города.

Прага хочет снизить минимальное количество парковочных мест для новостроек

Строительные нормы Праги делят город на семь зон, в которых с помощью таблиц определяют обязательное количество парковочных мест в соответствии с общей застроенной площадью. Запланированные изменения позволят строить в центре дома без парковочных мест. «Мы хотим, чтобы проекты создавались для людей, у которых нет машины и которые вообще не нуждаются в ней», — сказал член городского совета по жилищным вопросам Адам Забрански.

Согласно предложению, минимальное обязательное количество парковочных мест будет сокращено по всему городу, включая его периферийные части. Одновременно будет сохранено максимальное количество парковочных мест, которое установлено в размере двух на одну квартиру.

«Предложение учитывает наличие общественного транспорта с акцентом на железнодорожный транспорт», — добавил вице-мэр Адам Шайнхерр. По его словам, город хочет снизить уровень регулирования и позволить рынку реагировать на спрос, ведь квартиры без необходимости строительства парковки могут стоить значительно дешевле.

Предложение теперь обсудят администрации районов города, после чего оно снова будет вынесено на голосование совета мэрии Праги. «Очевидно, что по этому поводу будет некоторая дискуссия», — сказал вице-мэр Петр Главачек.

PSP реализует положения Закона о строительстве и регулирует строительство на основе конкретных требований столичного городского планирования. Нормы действуют с 2016 года. Их дальнейшая судьба сейчас обсуждается в ходе подготовки поправок к новому Закону о строительстве. 

Источник: ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
16 сентября
13:32
1735
Общество
Парковку в Праге можно будет оплатить с помощью Lítačka
Assets
01 июля
20:39
1552
Экономика
Прага планирует ограничить бесплатную парковку электромобилей
Assets
07 декабря
14:03
1963
Экономика
Начато строительство крупной автостоянки P + R у метро Nové Butovice
Assets
04 ноября
11:49
2311
Экономика
Крытая перехватывающая парковка P + R в Праге на Черном Мосте будет открыта с 1 декабря
Последние новости:
Assets
18 октября
11:00
187
Общество
Полиция проводит следственные действия в магистрате в Брно
Assets
18 октября
10:38
464
Экономика
Пять человек пострадали в крупном ДТП в центре Праги
Assets
18 октября
09:46
443
Общество
В пятницу, 28 октября, в Чехии будут закрыты крупные магазины
Assets
17 октября
20:46
1908
Общество
В Москве демонтировали часть ограждения у здания Чешского дома, чехи возмущены
Assets
17 октября
20:25
593
Общество
Женщине в Чехии предъявлено обвинение из-за аварии, виновницей которой стала ее собака
Assets
17 октября
15:15
1116
Общество
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 5 по 17 октября
Assets
17 октября
14:37
966
Общество
17-летний подросток стрелял на Вацлавской площади в Праге из газового пистолета
Assets
17 октября
13:13
1578
Политика
Отчет BIS: в Чехии обнаружили пророссийского агента
Assets
17 октября
12:21
3191
Общество
Хотели вернуться в Украину, теперь снова бегут в Чехию. Беженцы теряют часть государственной помощи
Assets
17 октября
10:51
2108
Экономика
Seznam Zprávy: прибыльный пражский бизнес российского олигарха


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы