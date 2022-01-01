Прага хочет снизить минимальное количество парковочных мест для новостроек

​Муниципалитет Праги хочет уменьшить минимальное количество парковочных мест, которые застройщики должны создавать в новых жилых домах в соответствии с Пражскими строительными нормами (PSP). Проект поправок в регламент одобрили депутаты горсовета, далее его рассмотрят городские округа. В значительной части центра города, согласно предложению, можно было бы строить многоквартирные дома без парковочных мест. По словам руководства муниципалитета, цель — снижение цен на жилье и поддержка устойчивого развития города.

Строительные нормы Праги делят город на семь зон, в которых с помощью таблиц определяют обязательное количество парковочных мест в соответствии с общей застроенной площадью. Запланированные изменения позволят строить в центре дома без парковочных мест. «Мы хотим, чтобы проекты создавались для людей, у которых нет машины и которые вообще не нуждаются в ней», — сказал член городского совета по жилищным вопросам Адам Забрански.

Согласно предложению, минимальное обязательное количество парковочных мест будет сокращено по всему городу, включая его периферийные части. Одновременно будет сохранено максимальное количество парковочных мест, которое установлено в размере двух на одну квартиру.

«Предложение учитывает наличие общественного транспорта с акцентом на железнодорожный транспорт», — добавил вице-мэр Адам Шайнхерр. По его словам, город хочет снизить уровень регулирования и позволить рынку реагировать на спрос, ведь квартиры без необходимости строительства парковки могут стоить значительно дешевле.

Предложение теперь обсудят администрации районов города, после чего оно снова будет вынесено на голосование совета мэрии Праги. «Очевидно, что по этому поводу будет некоторая дискуссия», — сказал вице-мэр Петр Главачек.

PSP реализует положения Закона о строительстве и регулирует строительство на основе конкретных требований столичного городского планирования. Нормы действуют с 2016 года. Их дальнейшая судьба сейчас обсуждается в ходе подготовки поправок к новому Закону о строительстве.

Источник: ceskatelevize.cz

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