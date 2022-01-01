Пять человек пострадали в крупном ДТП в центре Праги

18 октября
10:38
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Несколько автомобилей столкнулись на площади Палацкого в Праге утром 18 октября. По данным полиции, пострадали пять человек, никто не находится в критическом состоянии. Место аварии перекрыто для движения транспорта.
Об этом сообщили представители полиции и службы спасения Рихард Грдина и Яна Поштова.
«Сейчас мы оказываем помощь пятерым пострадавшим в аварии. К счастью, никто из них не находится в критическом состоянии, все в сознании», — сообщила Поштова вскоре после аварии.
Полиция рекомендует объезжать место аварии. Повреждения в результате ДТП получили шесть автомобилей.
Источник: novinky.cz
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