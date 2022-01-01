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Пять человек пострадали в крупном ДТП в центре Праги

Пять человек пострадали в крупном ДТП в центре Праги

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Kochy
18 октября
10:38
2398
​Несколько автомобилей столкнулись на площади Палацкого в Праге утром 18 октября. По данным полиции, пострадали пять человек, никто не находится в критическом состоянии. Место аварии перекрыто для движения транспорта.

Пять человек пострадали в крупном ДТП в центре Праги

Об этом сообщили представители полиции и службы спасения Рихард Грдина и Яна Поштова.

«Сейчас мы оказываем помощь пятерым пострадавшим в аварии. К счастью, никто из них не находится в критическом состоянии, все в сознании», — сообщила Поштова вскоре после аварии.

Полиция рекомендует объезжать место аварии. Повреждения в результате ДТП получили шесть автомобилей.

Источник: novinky.cz

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