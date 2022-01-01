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В Праге хамоватый пешеход не пропускал спешащую скорую помощь, пока ее пациент задыхался

В Праге хамоватый пешеход не пропускал спешащую скорую помощь, пока ее пациент задыхался

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anastasiia-kn
19 октября
13:00
551
Пешеход в Праге продемонстрировал изрядную долю безрассудности, задержав машину скорой помощи, которая с включенной сиреной ехала по трамвайным путям. Переходя дорогу, он показал парамедикам вульгарный жест со средним пальцем. Действия мужчины зафиксировала камера в машине скорой помощи, которая везла в больницу пожилого мужчину с острым респираторным заболеванием.

В Праге хамоватый пешеход не пропускал спешащую скорую помощь, пока ее пациент задыхался

Инцидент произошел в понедельник утром на остановке Площадь Палацкого (Palackého náměstí) в Праге. Пешеход перегородил дорогу частной машине скорой помощи Trans Hospital, которая с включенной сиреной везла в больницу пациента в критическом состоянии.

В этот момент мужчина перегородил единственные подходящее для проезда место.

Спасатели не сообщили о происшествии в полицию, поскольку серьезной задержки в пути не произошло.

 

Источник: novinky.cz

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