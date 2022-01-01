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В Праге собака напала на бегуна, полиция уже нашла хозяина

В Праге собака напала на бегуна, полиция уже нашла хозяина

Партнер рубрики:
Kochy
19 октября
20:29
175
Конфликт между бегуном и владельцем собаки у Ксаверского пруда в Праге вылился в драку за мобильный телефон. Собака, которая гуляла без поводка, напала на бегущего человека, спортсмен тут же нашел хозяина собаки и сфотографировал его на мобильный телефон. Владелец собаки разозлился и во время завязавшейся драки отобрал у бегуна телефон, но из-за пароля не смог удалить фотографии. Тогда он разбил телефон и ушел. Позже полиция его выследила.

В Праге собака напала на бегуна, полиция уже нашла хозяина

Инцидент произошел 2 октября. Местонахождение мужчины на фотографии сразу установить не удалось, поэтому полиция обратилась к общественности за помощью. Вечером в среду, 19 октября, полиция сообщила, что благодаря освещению дела в СМИ владелец собаки был найден. Сейчас ведется стандартное уголовное производство.

«После того как потерпевший увидел владельца собаки, произошла словесная перепалка. Бегун сфотографировал хозяина, тому это не понравилось, поэтому он толкнул пострадавшего на землю, а затем с применением насилия отобрал его мобильный телефон», — описала конфликт пресс-секретарь полиции. Она не уточнила, какой породы была собака.

Дело расследуют как грабеж, вымогательство и повреждение чужого имущества, что наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 

Источник: novinky.cz



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