ФОТО: В центре Праги бастуют климатические активисты. В этот раз обещали не блокировать проезд

Сегодня в полдень активисты собрались на Староместской площади в Праге, чтобы присоединиться к Восточноевропейской климатической забастовке.

После выступлений в центре Праги активисты отправятся маршем на Кампу, где примерно с половины третьего состоится пикник для участников забастовки, организованной движением Fridays For Future Czech Republic.

«Мы хотим утепленные здания, возобновляемые ресурсы и помогать тем, кто нуждается в помощи», — заявили организаторы забастовки Fridays for Future в социальных сетях.

«Мы организовали эту забастовку, чтобы поднять тему энергетического кризиса и энергетической бедности, в которой оказалась не только Чехия, но и вся остальная Восточная Европа, потому что мы все зависимы от путинского газа. Мы хотим продемонстрировать нашим политикам важность отказа от российского газа, а также перехода на возобновляемые источники энергии», — сказала Магдалена Стршедова от имени команды организаторов мероприятия Fridays for Future Czech Republic.

По словам организаторов, в Прагу съехалась молодежь со всей Европы.

«Студенты приехали со всей Европы, от Эдинбурга до Киева», — добавила Стршедова.

Митинг проходит под наблюдением полиции, а нарушения движения транспорта, как в предыдущих забастовках климатических активистов, не ожидается.

Источник: prazska.drbna.cz

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