«Мы тоже напуганы». ЛГБТ+ планируют большой митинг в Праге

Представители ЛГБТ+ созывают 26 октября большой митинг под названием «Вместе против насилия» на Вацлавской площади в Праге. Организаторы ожидают участия около десяти тысяч человек. Вчера марши протеста против дискриминации прошли в столице Чехии и пяти других городах.

В поддержку ЛГБТ+ в среду выступят музыканты Давид Коллер, Эмма Сметана и Йордан Гай. Планируется выступление уполномоченного правительства по правам человека Клары Шимачковой Лауренчиковой, председателя Управления ядерной безопасности Даны Драбовой и владельца братиславского бара «Tepláreň» Романа Самотного.

Прямо перед этим клубом, который часто посещают люди из сообщества ЛГБТ+, на прошлой неделе девятнадцатилетний подросток застрелил двух мужчин — Юрая и Матуша — и серьезно ранил одну женщину. Стрелявший скрылся с места происшествия, а позже покончил жизнь самоубийством. По данным прокуратуры, перед преступлением он разместил в соцсети манифест против ЛГБТ+ и евреев.

Словацкая полиция расследует это дело как терроризм. Первоначальной целью злоумышленника был премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

По словам организаторов, цель митинга, который состоится ровно через две недели после теракта в Братиславе, — почтить память жертв этой трагедии.

На этой неделе двадцать две правозащитные организации и ассоциации направили в правительство и парламент открытое обращение «Вместе против ненависти». В нем они отмечают, что ЛГБТ+ и их семьи в Чехии напуганы и опасаются за свою безопасность. «И у нас в Чехии кровавый инцидент в Братиславе нельзя замалчивать тем, что это был единичный поступок радикально настроенного человека. Его нападение является подтверждением того, что мы уже некоторое время ощущаем — чувство безопасности ЛГБТ+ людей в чешском обществе снижается», — говорится в обращении. Его авторы подчеркивают: «Мы не идеология, мы люди. Наша идентичность — это не «стиль жизни». Мы такими родились».

Организация In Iustitia, занимающаяся проблемой насилия на почве ненависти, опубликовала данные, свидетельствующие о резком росте числа инцидентов, мотивированных сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, в прошлом году.

«Однако им не обеспечена достаточная правовая защита в уголовном законодательстве. Необходимо изменить это и включить гомофобную или трансфобную мотивацию в число обстоятельств, требующих применения более высокой уголовной меры, как в случае, например, с расистскими или антисемитскими выпадами. Чешская Республика также должна немедленно поддержать включение досудебных преступлений в число так называемых европейских преступлений", - считает исполнительный директор In Iustitia Клара Калыбова.

Представители ЛГБТ+ призывают правительство, депутатов и сенаторов принять три законодательных поправки. Во-первых, они требуют внесения поправок в Уголовный кодекс, чтобы ЛГБТ+ получали точно такую ​​же защиту, как и другие группы, уже охраняемые законом.

Другое требование касается «ускоренного утверждения закона о браке для всех пар». По мнению авторов открытого конкурса, зарубежные социологические исследования доказывают, что принятие такого законодательства положительно влияет на общественное мнение и принятие ЛГБТ+ в обществе.

«Этот закон предотвратит дальнейшее распространение ненависти к ЛГБТ+», — говорит адвокат инициативы Луция Захариашова.

И в-третьих, авторы обращения хотят, чтобы политики приняли закон, который снимет обязательство кастрировать трансгендеров с целью официальной смены пола. «Чтобы трансгендеры в Чешской Республике имели тот пол, который, по их мнению, указан в их удостоверениях личности, закон принуждает их к кастрации. Их тела должны быть изуродованы, даже если в противном случае они не захотят подвергаться хирургическому изменению внешности», — говорится в обращении.

Источник: seznamzpravy.cz

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