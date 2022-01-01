В Праге убит 33-летний мужчина. Полиция задержала подозреваемую в убийстве женщину

Ссора в квартире в пражском районе Либень закончился смертью 33-летнего мужчины в ночь на 23 октября. Он скончался от ножевого ранения, подозреваемую в убийстве женщину задержала полиция.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

По словам представителя, полиция выехала на улицу Карела Главачка после полуночи в связи с инцидентом в Либни. «По прибытии на место происшествия был обнаружен труп мужчины с ножевым ранением. Подозреваемая женщина задержана», — говорится в сообщении.

В эти выходные детективы пражского отдела по расследованию убийств расследуют уже второй случай насильственной смерти. Всего за несколько часов до этого следователи были вызваны на улицу Слевачска в Праге 9, где в одной из квартир были обнаружены мертвый 29-летний мужчина и тяжелораненый 16-летний юноша.

«Около половины третьего дня мы получили сообщение о происшествии на 10-м этаже дома на улице Слевачской. На месте происшествия был обнаружен 19-летний юноша без признаков жизни и 16-летний юноша с тяжелыми травмами», — сообщил на месте происшествия представитель полиции Ян Данек.

Из-за возраста одного из молодых людей полиция пока не предоставляет никакой дополнительной информации. Однако по данным СМИ, как минимум один из молодых людей получил несколько ножевых ранений.

Полиция расследует, что произошло в квартире в субботу около 14:30. Они также ждут возможности допросить раненого молодого человека, который находится в больнице.

Источник: novinky.cz