«Чтобы подобное не произошло и у нас». В Чехии требуют ужесточения наказания за преступления против ЛГБТ+

Спустя неделю после убийства двух молодых людей в Братиславе представители 22 некоммерческих организаций, занимающихся правами ЛГБТ+-сообщества, опубликовали адресованный правительству и парламенту призыв усилить защиту прав сексуальных меньшинств. Организации требуют ужесточения наказаний за нападения на представителей меньшинств, легализации равноценных браков для однополых пар и отмены обязательной кастрации для официальной смены пола.

«Одних слов об участии недостаточно. Политики должны принимать конкретные решения, что мы от них и требуем», — сказала Люция Захариашова, председатель правительственного комитета по делам сексуальных меньшинств и член организации Jsme fér.

Обращение было представлено некоммерческими организациями через неделю после того, как в гей-баре Братиславы двое представителей ЛГБТ-сообщества были застрелены 19-летним гомофобом, который к тому же распространял ненавистнические взгляды в соцсетях.

«Мы бы не хотели, чтобы наши требования звучали так, будто мы хотим воспользоваться трагедией как удобным случаем. Мы заботимся о том, чтобы ЛГБТ+-персоны жили в нашей стране счастливо — они заслуживают этого наравне с остальными. Мы делаем это именно для того, чтобы подобное не произошло в Чехии», — заявила Захариашова.

Согласно обращению, изменение уголовного законодательства важно, поскольку ЛГБТ-группа не защищена законом от нападок на почве ненависти. Преступники получают меньшие сроки наказания, чем те, кто совершает преступления на почве расовых, этнических или религиозных предрассудков.

По словам Захариашовой, настало также время для ускоренной легализации равноправных браков для однополых пар, потому что такой шаг показал бы ЛГБТ-сообществу, что чешское общество его принимает. Последнее требование — прекратить обязательную кастрацию трансгендеров, когда они хотят официально сменить пол. Вместе со Словакией, Финляндией, Латвией, Румынией, Сербией и Боснией и Герцеговиной Чешская Республика все еще ставит трансгендерам такое условие. В то время как необходимость операции была отклонена Европейским судом по правам человека, Конституционный суд Чехии подтвердил условие в марте этого года.

Источник: novinky.cz

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