Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Опрос: чешские компании предлагают украинцам неквалифицированную работу из-за опасений, что они уедут из Чехии

Опрос: чешские компании предлагают украинцам неквалифицированную работу из-за опасений, что они уедут из Чехии

Партнер рубрики:
Kochy
26 октября
08:49
166
​Причиной, по которой чешские компании нанимают беженцев из Украины в основном на должности, требующие минимальной квалификации, является, в том числе, страх, что сотрудники вернутся на родину. Ученые из Национального института исследований социально-экономических последствий и системных рисков (SYRI) выяснили это в ходе анкетного опроса среди более чем шестисот компаний.

Опрос: чешские компании предлагают украинцам неквалифицированную работу из-за опасений, что они уедут из Чехии

Трудоустройство иностранцев, бежавших от войны в Украине, с марта этого года упрощено законом под названием «lex Ukraina». Но компании обычно предлагают им менее квалифицированные должности, например складских рабочих, механизаторов или подсобных рабочих.

Серьезным препятствием для трудоустройства беженцев на более квалифицированные должности является низкое знание чешского языка.

Еще одним фактором является опасение, что они будут работать в компании только временно, а время и инвестиции в их обучение для более квалифицированных должностей будут потрачены впустую.

"Компании обеспокоены возможным возвращением украинцев на родину. Логично, что более квалифицированные должности требуют больших вложений в обучение, которые могут быть полностью потрачены впустую при уходе. Возможное возвращение в Украину — это фактор риска, на который, в отличие от легко проверяемых языковых навыков, работодатель никак не может повлиять или проверить при приеме беженцев», — сказал Штепан Микула из научной группы SYRI, которая занимается рынком труда.

Иностранцам, в том числе подпадающим под действие закона, доказать свою квалификацию сложнее, чем чешским соискателям. Процесс административно сложный и, по мнению исследователей, запутанный. В то же время на рынке труда существует спрос на квалифицированных работников различных профессий.

«В некоторых сегментах нашего рынка труда по-прежнему ощущается нехватка кадров. Поэтому было бы хорошо уточнить статус украинских беженцев с временной защитой. Правила должны дать четкое представление о возможности получения ПМЖ. Это позволило бы работникам сохранить свой нынешний статус на рынке труда, мотивировать беженцев инвестировать в интеграцию и снизить риск их возвращения в Украину», — добавил Микула.

Исследование SYRI проводилось в период с апреля по сентябрь шестью волнами на выборке из 621 компании, которые были потенциальными работодателями украинцев. Исследование также показало, что компании знают отличия трудоустройства беженцев по законодательству Украины и считают эту правовую норму более простой по сравнению со стандартной процедурой трудоустройства иностранцев.

По последним данным Бюро труда Чехии, с начала войны в Украине в феврале работу в Чехии нашли 131 704 беженца из Украины. Но некоторые уже вернулись домой или уволились с работы. К концу сентября в Чехии работали 88 909 украинцев с временной защитой.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
24 октября
13:07
6223
Общество
Беженцам продлят визу защиты до 2024 года. На каких условиях обещают продлить? Когда и куда нужно будет обращаться в Чехии?
Assets
17 октября
12:21
4123
Общество
Хотели вернуться в Украину, теперь снова бегут в Чехию. Беженцы теряют часть государственной помощи
Assets
16 октября
12:56
2400
Экономика
Чехия планирует увеличить размер компенсаций тем, кто предоставляет жилье беженцам
Assets
15 октября
08:55
2908
Общество
Из Чехии в Украину уезжает больше людей, чем приезжает
Последние новости:
Assets
25 октября
19:57
854
Общество
В Чехии неизвестный повредил статую красноармейца, разрисовав пьедестал под стиральную машину
Assets
25 октября
16:41
550
Экономика
15% семейных фирм в Чехии боятся, что обанкротятся в течение двух лет
Assets
25 октября
17:12
1451
Общество
Чешские железные дороги показали свои новые ночные поезда
Assets
25 октября
14:16
911
Общество
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 17 по 25 октября
Assets
25 октября
12:06
1051
Политика
Аналитик: Китай не настаивает на прекращении войны. Он не желает победы Запада
Assets
25 октября
11:33
554
Общество
Чешские больницы готовятся к суровой зиме. Придется ли пациентам одеваться потеплее?
Assets
25 октября
10:52
1315
Общество
Женщине в Чехии грозит 22 года тюрьмы за убийство трехлетней дочери
Assets
25 октября
11:05
630
Общество
«Чтобы подобное не произошло и у нас». В Чехии требуют ужесточения наказания за преступления против ЛГБТ+
Assets
25 октября
10:11
976
Общество
В приложении WhatsApp произошел глобальный сбой
Assets
25 октября
08:45
638
Общество
Чех обманул сотни людей на рекламных порталах. Ущерб оценивается в 1,5 млн крон


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы