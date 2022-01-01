Опрос: чешские компании предлагают украинцам неквалифицированную работу из-за опасений, что они уедут из Чехии

​Причиной, по которой чешские компании нанимают беженцев из Украины в основном на должности, требующие минимальной квалификации, является, в том числе, страх, что сотрудники вернутся на родину. Ученые из Национального института исследований социально-экономических последствий и системных рисков (SYRI) выяснили это в ходе анкетного опроса среди более чем шестисот компаний.

Трудоустройство иностранцев, бежавших от войны в Украине, с марта этого года упрощено законом под названием «lex Ukraina». Но компании обычно предлагают им менее квалифицированные должности, например складских рабочих, механизаторов или подсобных рабочих.

Серьезным препятствием для трудоустройства беженцев на более квалифицированные должности является низкое знание чешского языка.

Еще одним фактором является опасение, что они будут работать в компании только временно, а время и инвестиции в их обучение для более квалифицированных должностей будут потрачены впустую.

"Компании обеспокоены возможным возвращением украинцев на родину. Логично, что более квалифицированные должности требуют больших вложений в обучение, которые могут быть полностью потрачены впустую при уходе. Возможное возвращение в Украину — это фактор риска, на который, в отличие от легко проверяемых языковых навыков, работодатель никак не может повлиять или проверить при приеме беженцев», — сказал Штепан Микула из научной группы SYRI, которая занимается рынком труда.

Иностранцам, в том числе подпадающим под действие закона, доказать свою квалификацию сложнее, чем чешским соискателям. Процесс административно сложный и, по мнению исследователей, запутанный. В то же время на рынке труда существует спрос на квалифицированных работников различных профессий.

«В некоторых сегментах нашего рынка труда по-прежнему ощущается нехватка кадров. Поэтому было бы хорошо уточнить статус украинских беженцев с временной защитой. Правила должны дать четкое представление о возможности получения ПМЖ. Это позволило бы работникам сохранить свой нынешний статус на рынке труда, мотивировать беженцев инвестировать в интеграцию и снизить риск их возвращения в Украину», — добавил Микула.

Исследование SYRI проводилось в период с апреля по сентябрь шестью волнами на выборке из 621 компании, которые были потенциальными работодателями украинцев. Исследование также показало, что компании знают отличия трудоустройства беженцев по законодательству Украины и считают эту правовую норму более простой по сравнению со стандартной процедурой трудоустройства иностранцев.

По последним данным Бюро труда Чехии, с начала войны в Украине в феврале работу в Чехии нашли 131 704 беженца из Украины. Но некоторые уже вернулись домой или уволились с работы. К концу сентября в Чехии работали 88 909 украинцев с временной защитой.

Источник: novinky.cz