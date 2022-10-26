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«На перерыве одноклассники включили гимн России». Травля детей из Украины в чешской школе

«На перерыве одноклассники включили гимн России». Травля детей из Украины в чешской школе

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
26 октября
16:17
603
В начальной школе Лазни-Белоград в районе города Йичин расследуется дело о травле на почве ксенофобии. По словам мэра поселка Тетин Матея Главаты, детей к хулиганству подстрекали родители.

«На перерыве одноклассники включили гимн России». Травля детей из Украины в чешской школе

Инцидент произошел во время перемены в классе, травлю устроили второклассники — они включили своим украинским одноклассникам гимн России.

«Я заявил об этом случае, и школа занялась расследованием. До моего сообщения руководство школы ничего не знало, но подошло к этому образцово», — сказал Матей Главаты. Он настаивал, что вина не на стороне школы, из-за чего не афишировал, о какой именно школе идет речь.

Подозрение в издевательствах над украинскими детьми позднее подтвердило руководство начальной школы в Лазни-Белоград. Однако в связи с началом осенних каникул подробного разъяснения оно пока не предоставило.

Случай был отмечен и Чешской школьной инспекцией, которая также пообещала как следует разобраться. 

По словам Матея Главаты, этот инцидент не единичный, и нужно решать комплексную проблему с тем, что ненависть из интернета начинает просачиваться в школы. 

Инспекция не видит проблем с интеграцией

С начала апреля до середины мая инспекторы посетили 630 начальных школ, в которых обучалось как минимум 10 украинских детей.

Отчет показал, что в большинстве школ не было проблем с интеграцией. По приведенным данным, до 80% чешских школьников помогают украинским товарищам.

Враждебное отношение или страхи со стороны чешских детей и родителей, как в начальных школах, так и в детских садах, встречались очень редко. С начала конфликта и до сих пор в Чешскую школьную инспекцию не поступало заявлений или жалоб на неадекватное поведение в школах по отношению к украинским детям.

«С самого начала вторжения Российской Федерации в Украину в Министерстве образования было подготовлено и опубликовано большое количество методических и педагогических рекомендаций по интеграции и обучению украинских детей: как говорить с учениками о войне, чего избегать и т. д.», — сказал заместитель главного школьного инспектора.

Министерство также запустило сайт, посвященный наиболее распространенным случаям. В сотрудничестве с Национальным институтом психического здоровья оно разработало специальные методики для работы с деликатными темами.

Источник: seznamzpravy.cz

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