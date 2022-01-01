В Чехии десятки тысяч человек 28 октября вышли на демонстрацию против правительства.

​28 октября, в день образования независимой Чехословакии на Вацлавской площади в Праге прошла антиправительственная акция протеста, участники которой призвали к отставке кабинета премьер-министра Петра Фиалы. По данным полиции, на акцию протеста под названием Nenásilná revoluce – Česká republika na 1. místě собрались десятки тысяч человек. Демонстрация длилась более трех часов.

На мероприятии также появились несколько кандидатов в президенты, а именно Йозеф Скала и Гинек Блашко. Также выступили бывший премьер-министр Иржи Пароубек, председатель Коммунистической партии Украины Екатерина Конечная и экс-депутат Любомир Вольный. Также выступал актер Иван Выскочил. «Я скажу вам поистине еретическую мысль. Такой катастрофы не было даже после 1968 года, когда к нам пришли войска Варшавского договора, потому что тогда электростанции были еще наши, вода была наша, пивоварни были наши, Škoda была наша», — сказал он.

На аналогичный митинг в начале сентября пришло около 70 000 человек, явка на митинге 28 октября была значительно ниже. Если предыдущие акции протеста организовывали Иржи Гавел и Ладислав Врабель, то последнюю акцию поддерживает только Врабель.

Во время демонстрации он утверждал, что люди заполнили всю Вацлавскую площадь, хотя были только в ее верхней части. «Мы захватим эту страну. Это новое национальное возрождение», — сказал он. По его словам, Чехия «должна вернуться в руки чехов».

По данным полиции, на площади находились десятки тысяч человек. Они протестовали против правительства, против ЕС. Они утверждали, что Россия не враг.

«Но я боюсь, что мы только в начале большого кризиса. Мы вправе опасаться, что газа не будет. Боюсь, что благодаря игорной энергетической политике правительства Фиалы и Брюсселя сотни чешских компаний обанкротятся и рано или поздно сотни тысяч людей окажутся на улице», - сказал экс-премьер.

Выступавшие заявили, что 17 ноября они проведут очередную акцию протеста у здания чешского телевидения, чтобы их могли услышать миллионы людей.

По словам организатора, сформированное в результате выборов правительство должно уйти в отставку, провести новые выборы и передать управление страной «пронациональным экспертам».

«Каждый имеет право на демонстрацию, на выражение своего мнения таким образом. Мы слышим эти мнения и не воспринимаем их легкомысленно. С другой стороны, также необходимо, чтобы каждый задумался о том, кто созывает демонстрацию и с какой целью», — заявил в пятницу о планируемой акции протеста премьер-министр Фиала.

Источник: novinky.cz

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