Десятки тысяч человек вышли в Праге на демонстрацию. С видеообращением выступила Елена Зеленская

​Под лозунгом «Чехия против страха» ассоциация Milion chvilek pro demokracii созвала 30 октября демонстрацию на Вацлавской площади в Праге. Организаторы хотели показать, что чехи смогут справиться с кризисом, если будут держаться вместе. Участники мероприятия выразили поддержку Украине. Люди заполнили почти всю Вацлавскую площадь. Заочно к участникам обратилась первая леди Украины Елена Зеленская.

Она выступила с видеообращением, в котором поблагодарила Чехию за неустанную поддержку Украины. По ее словам, Россия борется со светом, который никогда не погаснет.

«Мы хотим, чтобы у людей была надежда, ощущение того, что мы справимся с этим вместе. Это намного лучше, чем если мы будем сражаться друг с другом», — сказала Хана Страшакова, пресс-секретарь Milion chvilek pro demokracii.

Митинг стал реакцией на действия некоторых людей, цель которых, по мнению ассоциации, — разжечь в жителях Чехии страх и использовать его в своих интересах.

«Пришло время показать, что мы солидарны с подвергшейся нападению Украиной. Что мы не позволим отнять демократические ценности, за которые мы боролись более 30 лет назад. Что нас не запугать», — заявили организаторы.

Организаторы отвергают, например, уклон в сторону путинской России в обмен на более дешевый газ и заявляют о поддержке Украины, которая с февраля защищается от российской агрессии.

Источник: novinky.cz

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