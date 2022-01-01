Десятки тысяч человек вышли в Праге на демонстрацию. С видеообращением выступила Елена Зеленская

Она выступила с видеообращением, в котором поблагодарила Чехию за неустанную поддержку Украины. По ее словам, Россия борется со светом, который никогда не погаснет.
«Мы хотим, чтобы у людей была надежда, ощущение того, что мы справимся с этим вместе. Это намного лучше, чем если мы будем сражаться друг с другом», — сказала Хана Страшакова, пресс-секретарь Milion chvilek pro demokracii.
Митинг стал реакцией на действия некоторых людей, цель которых, по мнению ассоциации, — разжечь в жителях Чехии страх и использовать его в своих интересах.
«Пришло время показать, что мы солидарны с подвергшейся нападению Украиной. Что мы не позволим отнять демократические ценности, за которые мы боролись более 30 лет назад. Что нас не запугать», — заявили организаторы.
Организаторы отвергают, например, уклон в сторону путинской России в обмен на более дешевый газ и заявляют о поддержке Украины, которая с февраля защищается от российской агрессии.
Источник: novinky.cz
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