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В Чехии перед зданием правительства застрелился мужчина

В Чехии перед зданием правительства застрелился мужчина

Партнер рубрики:
Kochy
31 октября
13:13
680
​Мужчина застрелился в понедельник, 31 октября, перед зданием правительства в Праге. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

В Чехии перед зданием правительства застрелился мужчина

Трагедия произошла около полудня в понедельник, сообщил пресс-секретарь полиции Рихард Хрдина. От огнестрельного ранения мужчина 1948 года рождения скончался на месте происшествия. 

«Мы изучаем все обстоятельства», — добавил Хрдина.

Пражская полиция расследовала аналогичный инцидент в прошлом году, когда в марте 50-летний мужчина застрелился перед зданием Министерства здравоохранения. Он подъехал к зданию министерства на Палацкой площади на трамвае, вышел и застрелился. Мотив его поступка был неясен.

Источник: novinky.cz



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