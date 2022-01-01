В Чехии перед зданием правительства застрелился мужчина

​Мужчина застрелился в понедельник, 31 октября, перед зданием правительства в Праге. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Трагедия произошла около полудня в понедельник, сообщил пресс-секретарь полиции Рихард Хрдина. От огнестрельного ранения мужчина 1948 года рождения скончался на месте происшествия.

«Мы изучаем все обстоятельства», — добавил Хрдина.

Пражская полиция расследовала аналогичный инцидент в прошлом году, когда в марте 50-летний мужчина застрелился перед зданием Министерства здравоохранения. Он подъехал к зданию министерства на Палацкой площади на трамвае, вышел и застрелился. Мотив его поступка был неясен.

Источник: novinky.cz