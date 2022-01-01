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В пражском парке стреляли в 13-летнего мальчика

В пражском парке стреляли в 13-летнего мальчика

Партнер рубрики:
Kochy
01 ноября
15:53
74
Полиция расследует ранение 13-летнего мальчика в Праге. Его жизни ничего не угрожает, по словам свидетелей, в него, по-видимому, стреляли из пневматической винтовки. Полиция арестовала двоих мужчин.

В пражском парке стреляли в 13-летнего мальчика

«На Черном Мосту в Праге 9 мы расследуем дело о стрельбе в 13-летнего мальчика. Он находится на попечении спасателей, его жизни ничего не угрожает», - сказал  представитель полиции Ян Данек. 

Впоследствии он заявил, что двое мужчин были задержаны. «После обыска двух зданий полиция на месте арестовала двух мужчин и нашла несколько единиц оружия. На место выезжает пиротехник», - сказал собеседник агентства. 

На помощь мальчику отправились фельдшеры с врачом и инспектором. «Они ввели обезболивающие и обработали рану. Впоследствии мальчика в сознании доставили в больницу Мотол», — добавила пресс-секретарь спасателей Яна Поштова. 

Инцидент произошел в парке на улице Слевачской. Полиция закрыла место происшествия и выясняет подробности. 

По информации СМИ, детей на месте было больше, полиция оцепила близлежащие дома.  

Источник: novinky.cz



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