В пражском парке стреляли в 13-летнего мальчика

Полиция расследует ранение 13-летнего мальчика в Праге. Его жизни ничего не угрожает, по словам свидетелей, в него, по-видимому, стреляли из пневматической винтовки. Полиция арестовала двоих мужчин.

«На Черном Мосту в Праге 9 мы расследуем дело о стрельбе в 13-летнего мальчика. Он находится на попечении спасателей, его жизни ничего не угрожает», - сказал представитель полиции Ян Данек.

Впоследствии он заявил, что двое мужчин были задержаны. «После обыска двух зданий полиция на месте арестовала двух мужчин и нашла несколько единиц оружия. На место выезжает пиротехник», - сказал собеседник агентства.

На помощь мальчику отправились фельдшеры с врачом и инспектором. «Они ввели обезболивающие и обработали рану. Впоследствии мальчика в сознании доставили в больницу Мотол», — добавила пресс-секретарь спасателей Яна Поштова.

Инцидент произошел в парке на улице Слевачской. Полиция закрыла место происшествия и выясняет подробности.

По информации СМИ, детей на месте было больше, полиция оцепила близлежащие дома.

Источник: novinky.cz