67-летний мужчина признался, что стрелял в мальчика в Праге

67-летнему мужчине, которого полиция обвинила в стрельбе по 13-летнему мальчику в Праге, грозит пять лет тюрьмы за нанесение телесных повреждений. Дело расследуют криминалисты из отдела по расследованию убийств, которым мужчина признался в содеянном. Полиция конфисковала пневматическую винтовку, из которой он стрелял.

В среду, 2 ноября, полиция сообщила о развитии дела в Twitter.

«Оперативники уголовного розыска возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины по факту причинения телесных повреждений. Мужчина признался в совершении преступления, он сотрудничает со следствием, оружие, из которого он стрелял, у него конфисковали», — сообщили в полиции, добавив, что мужчина пока не арестован, но в случае признания виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 1 ноября на улице Слевачской в Праге. Мальчик с травмами попал в больницу. Скорая помощь не уточнила степень травм, но жизни ребенка ничто не угрожало. Сначала полиция задержала двоих мужчин, одного из которых отпустили.

Источник: novinky.cz