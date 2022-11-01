В аэропорту Праги задержан контрабандист. Он проглотил презервативы с жидким кокаином.

Девятнадцать презервативов с жидким кокаином общим весом около 800 граммов оказались в кишечнике мужчины, задержанного таможенниками в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге. Иностранец прибыл в Чехию из Венесуэлы через Турцию. Пока неясно, предназначался ли наркотик для продажи в Чехии или за границей. За дело взялись криминалисты.

Пресс-секретарь таможни Шарка Мишковская сообщила об этом 2 ноября. Сотрудники таможни задержали 58-летнего мужчину в конце прошлой недели на основании информации о рискованном рейсе. Подозрение усилилось, когда мужчине с положительной реакцией на наркотики сделали контрольный мазок с рук.

«Во время тщательной проверки его багажа и личного досмотра наркотиков обнаружено не было, поэтому в больнице была проведена последующая компьютерная томография, которая подтвердила подозрения», — сообщила Мишковская.

Из тела подозреваемого в больнице постепенно вышли 19 презервативов с жидкостью, содержащей кокаин.

«Общая масса всех капсул составила 812,3 г. Определение фактической массы и вида изъятого наркотика является предметом дальнейшей экспертизы. Предназначался ли препарат для чешского рынка или для распространения в другой стране — предмет дальнейшего расследования», — уточнила Мишковская.

Таможенники не назвали национальность иностранца, пресс-секретарь лишь сообщила, что он прибыл в Прагу из Каракаса с пересадкой в Стамбуле. Сотрудники таможни передали задержанного следователям с предложением привлечь его к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

По словам Мишковской, это очень редкий случай. Похожий инцидент произошел в ноябре 2012 года. когда таможенники задержали трех человек из Литвы, у которых в пищеварительном тракте было в общей сложности пять килограммов наркотиков.

Жидкий кокаин — это наркотик, растворенный в специальном растворе, из которого его можно извлечь в виде порошка. По словам таможенников, концентрация препарата в таком случае ниже, чем в россыпи.

Жидкая версия кокаина также используется в медицине — так называемый медицинский кокаин используется медицинскими работниками из-за его обезболивающего действия, например, при глазных операциях в виде капель.

Источник: novinky.cz