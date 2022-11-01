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Чешские регионы готовятся к зимней волне беженцев

Чешские регионы готовятся к зимней волне беженцев

Партнер рубрики:
Kochy
02 ноября
20:25
14
В последние недели в некоторых регионах увеличилось количество прибывающих украинских беженцев. Именно поэтому власти постепенно готовятся к следующей волне, которая может прийти из-за зимы и постоянных атак России на украинскую инфраструктуру.

Чешские регионы готовятся к зимней волне беженцев

Ранее министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан предостерег от новой волны беженцев. 

"Если кто-то тем временем уехал и живет в Украине, ему уже предоставлена ​​временная защита в одном из государств ЕС, поэтому он имеет право вернуться в ЕС, если условия не позволяют ему оставаться в Украине зимой", - сказал он во вторник после возвращения чешских министров из Киева. 

По его словам, можно предположить, что люди вернутся, и количество беженцев в Евросоюзе может увеличиться с нынешних 4,3 миллиона до 5 миллионов. На сегодняшний день Чехия выдала около 450 000 виз временной защиты. 

«Все, что будет свыше полумиллиона прибывающих, — это уже большая нагрузка и для системы здравоохранения, и для системы образования, но прежде всего для достойного жилья. Зимой импровизированные палатки где-то строить точно не получится, ситуация будет намного сложнее», — предупредил Ракушан. 

В некоторых регионах уже наблюдается рост числа беженцев. «Для нас количество прибывших сильно колеблется, сейчас оно немного стабилизировалось. Таким образом, в Региональный центр помощи (KACPU), который работает три раза в неделю, приходят от 600 до 1000 граждан Украины", - сказал губернатор Пльзеньского края Рудольф Шпотак. 

По его словам, сейчас около 40% прибывающих беженцев хотят получить жилье, а весной их было всего около 3%. По словам Шпотака, это связано с тем, что приезжают украинцы, у которых здесь нет родственников. В Пльзень приехало около 35 000 украинцев, но, по словам Шпотака, на самом деле там проживает на десять тысяч меньше. Но мест в области не хватает, а их около трех тысяч. 

“Мы пытаемся подготовиться к новой волне. У нас есть партнерская область Ивано-Франковск на западе Украины, ее представители рассказали нам после российских атак, что многие жители живут в домах, которые не приспособлены к зиме. Теоретически из-за приближающейся зимы может случиться так, что к нам будет больший наплыв жителей Украины", - добавил Шпотак. 

Среднечешский край принял около 35 000 беженцев. Однако прежде всего область ориентирована на продление пребывания живущих здесь украинских беженцев и их временную защиту. Это должно регулироваться поправкой к закону lex Ukraine IV. Временная защита беженцев должна быть продлена на один год, то есть до марта 2024 года. 

"В сентябре в Среднечешском крае зарегистрировано 1510 украинских беженцев.  По данным на октябрь здесь 1250 человек», — сказал Давид Шима, пресс-секретарь Среднечешского края, по словам которого значительного увеличения числа украинцев пока не произошло. 

По его словам, в случае очередной волны область готова возобновить работу отдельного Регионального центра помощи беженцам в Кутной Горе. «Однако надо сказать, что в нынешнем состоянии действующая региональная система оптимальна и работает без проблем. Беженцы найдут необходимые услуги на пяти местах в Среднечешском крае, а именно в Бенешове, Кладно, Кутной Горе, Младе Болеславе и Пршибраме», — добавил Шима. 

К следующей волне готовятся и в Устецком крае. В начале войны там оформлялось примерно от 90 до 300 беженцев, сейчас их 50. «Они идут в центр для перерегистрации, когда переезжают или нужно продлить пребывание. Мы ожидаем вторую волну беженцев, поэтому мы не закрыли KACPU. Мы ждем, когда это произойдет снова, и KACPU будет функционировать так же, как и в начале», — сказал Ян Шиллер, губернатор Устецкого края. 

Источник: novinky.cz



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