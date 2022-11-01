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В Праге появилась загадочная телефонная будка рядом с Национальным театром. Зачем она там?

В Праге появилась загадочная телефонная будка рядом с Национальным театром. Зачем она там?

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
03 ноября
12:28
130
На площади Вацлава Гавела возле Национального театра появилась телефонная будка, войдя в которую люди могут услышать истории людей из социально уязвимых групп. Все, что надо сделать, это просто выбрать номер из списка и поднять трубку.

В Праге появилась загадочная телефонная будка рядом с Национальным театром. Зачем она там?

Организаторы мероприятия Korzo Národní от ассоциации Díky, že můžem, хотят рассказать обычным прохожим о проблемах разных групп населения. В телефонной будке представлены истории людей, борющихся с зависимостями, долгами, отсутствием крыши над головой, а также тех, кто принадлежит к нацменьшинствам, матерей-одиночек, людей из детского дома или представителей ЛГБТ+. 

Будка под названием «Звонок помощи» будет экспонироваться до конца месяца с девяти утра до восьми вечера.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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