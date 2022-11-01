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ЮНИСЕФ предоставит Праге более 22 млн крон на создание подготовительных классов для украинских детей в общеобразовательных школах

ЮНИСЕФ предоставит Праге более 22 млн крон на создание подготовительных классов для украинских детей в общеобразовательных школах

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anastasiia-kn
04 ноября
15:41
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Столица принимает много беженцев и решает вопрос с вместимостью школ, чтобы украинские дети имели возможность продолжить обучение в Чехии. В связи с этим Прага совместно с ЮНИСЕФ создала программу субсидирования в общеобразовательных школах подготовительных классов, предназначенных в первую очередь для поддержки украинской молодежи в возрасте от 15 до 19 лет. ЮНИСЕФ выделит на это 22,5 млн крон.

ЮНИСЕФ предоставит Праге более 22 млн крон на создание подготовительных классов для украинских детей в общеобразовательных школах

«Цель программы — дать украинской молодежи возможность продолжить учебу и подготовить ее к обучению в местной культурной среде на чешском языке. Мы понимаем, что языковой барьер мешает обучаться большинству подростков, поэтому хотим помочь им с интенсивным изучением чешского и ввести их в чешскую школьную систему», — сказал Вит Шимрал, пражский советник по вопросам образования.

Для украинских детей интеграция в чешскую систему образования проблематична, так как они не знакомы со спецификой местного среднего образования, например с типами школ, условиями и сроками поступления, а также недостаточно знают чешский язык.

«В результате существует риск того, что с нового учебного года в Праге и Среднечешском крае появится большое количество украинских детей, которые окажутся вне системы образования или будут посещать школы, не соответствующие их потенциалу в учебе, и потеряют свои навыки. В таком случае позже они не смогут найти себя на рынке труда и создадут нагрузку на нашу социальную систему», — добавил советник Шимрал.

Источник: praha.eu

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