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«Елка, не гори!» Каких украшений чешские города не увидят в это Рождество

«Елка, не гори!» Каких украшений чешские города не увидят в это Рождество

Партнер рубрики:
Kochy
09 ноября
09:17
572
​Рост цен на энергоносители отразится на рождественском украшении некоторых городов. Часть муниципалитетов под бременем больших расходов решили в этом году выбрать более экономичные варианты освещения либо сократить рождественское убранство.

«Елка, не гори!» Каких украшений чешские города не увидят в это Рождество

До начала Адвента остался месяц. Большинство городов уже определились с тем, как будет выглядеть рождественское убранство в этом году. Пока где-то готовят дорогие украшения, чтобы наверстать упущенные годы, некоторые города и городские районы планируют экономить энергию.

Например, в пражском районе Голешовице зажгут две рождественские елки, но ратуша не будет делать праздничное освещение улиц. Она не хочет лишать жителей специфической атмосферы, но этот шаг поможет ей сократить общие расходы примерно вдвое в период высоких цен на электроэнергию.

«Учитывая текущую сложную ситуацию, мы подходим к запланированным мероприятиям с упором на максимальную экономию и энергоэффективность, что будет отражено в рождественском украшении улиц», — прокомментировал планы на этот год пресс-секретарь администрации Праги 7 Мартин Вокуш.

Ищут способы сэкономить и в Праге 3. «В прошлом году у нас было более полное оформление по сравнению с предыдущими годами, в этом году мы возвращаемся к первоначальной скромной форме», — сказал Павел Троян, представитель городского округа. Экономить планируют в основном за счет использования светодиодных светильников, которые менее энергоемки.

К экономии готовится и пражская мэрия, которая обеспечивает освещение в центре города, а именно на Марианской, Вацлавской и Староместской площадях, на набережной и на популярной среди туристов улице На Пршикопе. 

Установку рождественской елки на Староместской площади обеспечивает компания «Технологии города Праги». Сейчас ведутся переговоры с городом о том, сколько будет светиться главный символ пражского Адвента. По словам вице-председателя компании Томаша Новотны, возможно, освещение не будет работать всю ночь, как в предыдущие годы.

Остальные район Праги сами решают, как будет выглядеть в этом году праздничное убранство. Им придется заплатить за него сотни тысяч крон. Например, в Праге 7 в этом году будет потрачено около 100 000 крон, Прага 4 заплатит около 700 000 крон, а Прага 5 готова потратить один миллион.

В некоторых районах энергия закупается заранее, поэтому на них не влияет рост цен. Примером может служить Прага 4, где цена фиксирована на ближайшие три года.

Либерец имеет такое же преимущество до конца года, и ему не нужно готовить меры жесткой экономии. Наоборот, город хочет вернуться к богатому Адвенту, от которого в последние два года отказывался из-за пандемии ковида. «После несколько ограниченной в прошлом году программы мы сейчас возвращаемся к ее полной форме», — поясняет пресс-секретарь мэрии Либерца Яна Кодымова.

В Остраве, напротив, ищут пути экономии. Мэрия планирует максимально использовать светодиодные светильники, а также рассматривает возможность ограничить время освещения рождественской елки.

В этом году в Градце-Кралове решили сэкономить, купив энергосберегающие лампочки. Однако, по оценкам, стоимость освещения все равно увеличится с первоначального миллиона примерно на 200 000 крон.

То же самое и с рождественскими ярмарками в Брно. «Мы в долгосрочной перспективе уделяем внимание энергоэффективности освещения рождественской елки на Зеленом рынке и отдельных стендов в период Адвента, поэтому использование светодиодного освещения в разумных пределах является для нас стандартом», — говорит Филип Понюхалек, пресс-секретарь муниципалитета Брно.

Источник: seznamzpravy.cz

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