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Даже под угрозой обстрелов: По Харькову ездит первый из подаренных Прагой трамваев

Даже под угрозой обстрелов: По Харькову ездит первый из подаренных Прагой трамваев

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
10 ноября
17:20
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Первый трамвай, который недавно подарила Харькову Пражская транспортная компания, с сегодняшнего дня курсирует по разрушенному войной городу Харькову.

Даже под угрозой обстрелов: По Харькову ездит первый из подаренных Прагой трамваев

В первый же день на трамвае прокатился городской голова Игорь Терехов и сказал, что для Харькова это огромная поддержка в те непростые времена, когда было уничтожено столько единиц городского транспорта.

Трамвай отправился по маршруту несмотря на то, что незадолго до этого власти предупредили об угрозе нападения российской авиации. 

Ранее Прага объявила, что передаст Харькову в общей сложности двадцать трамваев, восемь из которых уже прибыли. По словам мэра Терехова, город также ремонтирует свои трамваи, пострадавшие от российских обстрелов. Всего повреждено 140 трамваев, 36 из которых ремонту не подлежат.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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