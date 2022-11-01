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«Сюрприз» для посетителей рынка: на рынке SAPA в Праге нашли 700 кг гнилых продуктов

«Сюрприз» для посетителей рынка: на рынке SAPA в Праге нашли 700 кг гнилых продуктов

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
11 ноября
13:53
506
Сотрудники Государственного ветеринарного управления Чешской Республики при проверке магазина на рынке SAPA обнаружили более 700 кг некачественных продуктов. У продавца отсутствовали сертификаты происхождения на яйца и рыбу, некоторые продукты были с истекшим сроком годности, что также выдавал запах. Происхождение мяса выяснить не удалось.

«Сюрприз» для посетителей рынка: на рынке SAPA в Праге нашли 700 кг гнилых продуктов

Инспекторы Государственной ветеринарной администрации вместе с полицией отправились на рынок в Праге 4 в среду, 9 ноября. В одном из магазинов они обнаружили продукты питания в таком плачевном виде, что продавцу грозит штраф на сумму до 50 млн крон. 

Все продукты питания общим весом 712 кг, которые инспекторы специально покрасили в синий цвет для обозначения нарушений, будут утилизированы за счет продавца. Пока недостатки не будут устранены, магазину запрещено продавать мясо и мясные продукты. 

В этом году ветеринарная администрация провела в SAPA 28 проверок. В шести случаях инспекторы выявили нарушения правил, постановили уничтожить почти 2 тонны продуктов питания и наложили штрафы в общей сложности на 700 000 крон.

Источник: prazska.drbna.cz

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