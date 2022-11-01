Зимой Чехия сможет принять не более 150 000 беженцев из Украины

Отключения электроэнергии, тепла и воды наносят ущерб поврежденной инфраструктуре Украины, а по мере снижения температуры это может вынудить еще тысячи людей покинуть страну. Но Чехия приближается к своему пределу в приеме беженцев, предупреждают власти.

«40% украинской инфраструктуры находится в плачевном состоянии, в Киеве практически нет электричества по вечерам и, например, у посольства Чехии вообще не было воды во время визита чешского правительства. С приходом зимы, безусловно, следует ожидать новую волну миграции», — сказал в пятницу, 11 ноября, министр внутренних дел Вит Ракушан.

«Сейчас в Чехии около 350 000 беженцев. Пока их число меньше полумиллиона, мы по-прежнему можем обеспечить этим людям базовый уровень жизни, хотя и с максимальными усилиями. Если беженцев станет больше полумиллиона, мы сможем предоставить только временное жилье», — добавил Ракушан.

По его словам, управление помощью беженцам должно быть разделено. Адаптацией и интеграцией тех, кто приехал в Чешскую Республику в рамках первой волны, будет заниматься уполномоченный правительства по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова совместно с Министерством труда и социальных дел и Министерством образования.

Подготовкой кризисных решений займется стратегическая группа Министерства внутренних дел. По словам министра, группа совместно с Государственным управлением материальных резервов уже готовится к следующей волне миграции.

Самой большой проблемой для государства может стать размещение беженцев зимой, так как палатки нельзя использовать в холодную погоду. Власти должны будут использовать, например, спортивные залы, а также обеспечить достаточное количество спальных мешков и ковриков. При этом рассчитывать на столь существенную помощь со стороны граждан, как весной, они уже не могут.

«Нельзя полагаться на волонтеров и некоммерческие организации. И если снова прибудет очень большое количество людей, государству придется заниматься этим гораздо активнее, чем весной, и, возможно, задействовать армию», — говорит Магда Фальтова из Ассоциации интеграции и миграции.

«Наши люди уже устали от напряженной работы. Еще в феврале мы значительно увеличили свои мощности и сейчас находимся на пределе возможностей», — добавляет Фальтова.

По ее словам, в Чехию могут снова приехать и люди, которые бежали из Украины весной, но вернулись туда в течение года.

Чехия — самая загруженная страна ЕС по количеству беженцев. В настоящее время 4,5% населения составляют выходцы из Украины.

Источник: seznamzpravy.cz

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