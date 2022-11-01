Половина чехов по-прежнему готовы помогать Украине, однако в марте таких людей было на 12% больше

Более половины чехов придерживаются мнения, что республика должна продолжать помогать всем украинским беженцам. Однако поддержка этой позиции сократилась с 65% населения в марте до 53% в октябре. 45% опрошенных сейчас не согласны с такой помощью.
Это следует из опроса агентства Kantar CZ для Чешского телевидения. В опросе в октябре приняли участие 1 200 человек.
Среди чехов также несколько снизилась поддержка отправки военной помощи Украине. Если весной с ней соглашался 61% респондентов, то сейчас — 53%. Наоборот, 44% не одобряют такую помощь, а 3% не ответили.
«По-прежнему верно, что мужчины, люди с высшим образованием и избиратели правительственных партий более восприимчивы к Украине и беженцам. На противоположном конце спектра мнений находятся избиратели SPD и коммунисты», — рассказала Чешскому телевидению соавтор исследования Никола Копачова.
Мнение о том, что нужно отказаться от поставок энергоносителей из России, набирает в Чехии больше сторонников. В настоящее время общество разделилось примерно пополам по этому вопросу.
48% чехов хотят ограничения поставки энергоресурсов от России, 47% против такой меры, а остальные не знают. «Доля тех, кто согласен прекратить поставки энергосырья из России, с августа увеличилась на пять процентных пунктов», — отметила Копачова.
По ее словам, за отмену поставок голосует молодое поколение, студенты вузов и избиратели правящих партий. Переговоры с Россией предпочитают оппозиционные избиратели и люди с более низким уровнем образования.
В обществе также ослабевают опасения, что украинские беженцы займут рабочие места. Эта тенденция беспокоит чуть более трети респондентов (36%), в марте их было 43%.
По словам кандидата в президенты и сенатора Павла Фишера, российская агрессия в зимние месяцы может вызвать очередную волну беженцев, которые направятся в Чехию. Правительство готовится к этому. «Мы обязаны вновь предложить им помощь», — заявил глава сенатского комитета по международным вопросам.
Источник: seznamzpravy.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день