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В Чехии сошел с рельсов вагон, поезда в центр Праги не ходят

В Чехии сошел с рельсов вагон, поезда в центр Праги не ходят

Партнер рубрики:
Kochy
14 ноября
08:37
655
Вагон товарного поезда сошел с рельсов на станции Прага — Горни-Почернице в ночь на 14 ноября. В результате аварии никто не пострадал, сообщило Управление железной дороги в Twitter. Движение поездов остановлено в направлении главного вокзала Праги и вокзала Масарика. Железнодорожники ожидают возобновления движения около 16:00.

В Чехии сошел с рельсов вагон, поезда в центр Праги не ходят

Пассажиры могут пользоваться общественным транспортом Праги, около 06:00 также начали курсировать сменные автобусы от Горни-Почернице до станции метро «Черный мост».

Авария произошла около 00:30. «Во время отправления товарного поезда со станции Горни-Почернице третий вагон поезда сошел с рельсов. Пострадавших в результате инцидента нет», — сообщили в администрации железной дороги. Дело расследует Железнодорожная инспекция.

«Состояние пути и степень повреждения станции Прага — Горни-Почернице выясняются», — сообщается на сайте Чешских железных дорог.

Билеты на поезд от Горни-Почернице до Главного вокзала и вокзала Масарика действительны для пражского общественного транспорта. В метро пассажиры могут воспользоваться этими билетами на участках «Намнести Републики» — «Черный мост» и «Главни надражи» — «Летняны».

Источник: novinky.cz

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