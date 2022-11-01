В Чехии сошел с рельсов вагон, поезда в центр Праги не ходят

Пассажиры могут пользоваться общественным транспортом Праги, около 06:00 также начали курсировать сменные автобусы от Горни-Почернице до станции метро «Черный мост».
Авария произошла около 00:30. «Во время отправления товарного поезда со станции Горни-Почернице третий вагон поезда сошел с рельсов. Пострадавших в результате инцидента нет», — сообщили в администрации железной дороги. Дело расследует Железнодорожная инспекция.
«Состояние пути и степень повреждения станции Прага — Горни-Почернице выясняются», — сообщается на сайте Чешских железных дорог.
Билеты на поезд от Горни-Почернице до Главного вокзала и вокзала Масарика действительны для пражского общественного транспорта. В метро пассажиры могут воспользоваться этими билетами на участках «Намнести Републики» — «Черный мост» и «Главни надражи» — «Летняны».
Источник: novinky.cz
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