Вечером 13 ноября скандальный баннер с президентом России Владимиром Путиным в мешке для трупов был заменен плакатом с чешским флагом, сердцем и символом Вацлава Гавела на здании Министерства внутренних дел в Праге. Цель плаката — обратить внимание на годовщину Дня борьбы за свободу и демократию 17 ноября.

Министр внутренних дел Вит Ракушан по случаю праздника 28 октября повесил на здании министерства баннер с изображением Путина в мешке для трупов.

«Я хотел бы, чтобы мы продолжали проявлять мужество и стойкость даже в этот трудный период, как и основатели Чехословакии в 1918 году», — сказал тогда глава МВД.

«Мы знаем, кто наш друг, который тоже проливает кровь за нашу свободу. И мы также знаем, кто наш враг, и мы не позволим ему украсть понятие патриотизма или наш флаг», — добавил он.

Размещение скандального баннера, изготовление которого обошлось в 50 000 крон, было согласовано с силами безопасности, однако вызвало ряд споров не только среди оппозиционных политиков, но и среди нескольких членов правительственных партий.

Двое полицейских патрулировали его 24 часа в сутки в течение более чем двух недель, хотя, например, посольство Украины не охранялось круглосуточно. В начале октября вандал облил здание посольства красной краской.

Источник: novinky.cz

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