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В 2023 году по Праге начнет ездить еще один ретротрамвай (Фото)

В 2023 году по Праге начнет ездить еще один ретротрамвай (Фото)

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
14 ноября
14:04
192
Пражская транспортная компания пополнит свой парк еще одним историческим трамваем, на этот раз K2 DPP 1977 года выпуска. Состав ремонтируется в мастерских города Брно и прибудет в столицу в декабре.

В 2023 году по Праге начнет ездить еще один ретротрамвай (Фото)

Ремонт в Брно начали в октябре 2021 года — этот трамвай никогда прежде не ремонтировали полностью, поэтому генеральный директор Транспортной компании Брно Милош Гавранек сообщил о замене большей части несущих элементов. 

Трамвай был изготовлен в Праге в 1977 году и сразу же перевезен в Братиславу, где до 2009 года использовался в качестве учебного транспортного средства для водителей. Пассажиров этот трамвай никогда не перевозил. 

В прошлом году его выкупила Пражская транспортная компания.

Сейчас заканчивают внутреннюю отделку состава и проверяют, все ли устройства работают должным образом. Настраиваются последние детали, например регулировка освещения и дворников. 

В середине ноября трамвай сначала выедет на улицы Брно. Трамвай должен прибыть в столицу в декабре, где состоятся дальнейшие тест-драйвы и проверка технической безопасности. 

«После завершения тест-драйвов и установки регистрационной и информационной системы наш первый K2 будет готов к пассажирам. Он будет курсировать по маршрутам 23 и 42, и мы ожидаем, что первый рейс состоится в первом квартале следующего года», — сообщил Ян Шуровски, технический директор Пражской транспортной компании.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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