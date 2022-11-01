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«Вырвал из рук телефон, но не смог убежать». Люди схватили вора в пражском метро (видео)

«Вырвал из рук телефон, но не смог убежать». Люди схватили вора в пражском метро (видео)

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anastasiia-kn
14 ноября
17:47
210
В пражском метро на линии B вор вырвал у женщины мобильный телефон, но далеко не убежал. Другие люди, заметившие инцидент, не растерялись и остановили преступника. На место прибыла пражская полиция.

«Вырвал из рук телефон, но не смог убежать». Люди схватили вора в пражском метро (видео)

Вор выследил свою жертву на станции «Намести Республики». В момент, когда закрывалась дверь в вагон, он выхватил у женщины телефон и побежал. Потерпевшая закричала и привлекала внимание патрульных, которые были на станции.

«Вор проигнорировал выкрик "Именем закона, стой!" и патрульные погнались за ним. Другие пассажиры пытались задержать его возле эскалатора», — написала в Facebook пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова. 

Один из пассажиров преградил путь 39-летнему мужчине, другой схватил его и передал полиции. Следом прибежала потерпевшая и описала всю ситуацию. 

«После того, как его догнали, он попытался спрятать мобильный телефон за спину и вырваться из рук патруля», — сказала Сейфертова. Полиции пришлось применить силу при задержании.


 

Источник: prazska.drbna.cz

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