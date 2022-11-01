Ограничения движения в Праге 17 ноября коснутся трамваев, метро и автомобилей

Празднование Дня свободы и демократии в Чехии, помимо насыщенной программы, означает еще и ряд ограничений движения транспорта. Редакция Seznam Zprávy подготовила обзор самых важных из них в Праге.

В основном ограничения будут в центре города. Трамваи, например, не будут курсировать по Вацлавской площади, и автомобилистам также придется ее избегать. На всей Вацлавской площади пройдет «Концерт для будущего».

На Национальном проспекте запланирована акция Korzo národní. Вся улица будет закрыта как для автомобилей, так и для общественного транспорта (в том числе часть набережной Сметаны).

В связи с демонстрацией улицы Альбертов и Воточкова также будут перекрыты на участке между улицами Главова и Студничкова.

Хотя это напрямую не связано с празднованием 17 ноября, в Праге в этот день будет остановлено движение поездов метрополитена на линии А (между остановками Strašnická и Depo Hostivař) и линии C (между остановками Florenc и Pražského povstání).

Полиция Праги предупредила, что из-за большого количества демонстраций жители и гости столицы должны быть готовы к кратковременным ограничениям движения в разных местах города, где проходят демонстрации и встречи (Албертов, общежития Главкова, Кампа, Кавчи горы).

Акции и митинги запланированы на Градчанской и Староместской площадях, а также на Летне.

В мероприятиях по обеспечению безопасности в столице примут участие несколько сотен полицейских.

Источник: seznamzpravy.cz