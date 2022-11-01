Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Мужчина с топором в пражской Ikea — белорусский активист, который устроил акцию протеста

Мужчина с топором в пражской Ikea — белорусский активист, который устроил акцию протеста

Партнер рубрики:
Kochy
19 ноября
08:43
250
​Человек, который разбил топором мебель и облил ее красной краской в ​​торговом центре Ikea в пражском Зличине в пятницу, — это белорусский активист Петр Маркелов. Таким образом, он выразил протест против сотрудничества Ikea с белорусскими властями.

Мужчина с топором в пражской Ikea — белорусский активист, который устроил акцию протеста

Пражская полиция разобралась с необычным инцидентом в пятницу днем ​​в торговом центре Ikea в пражском Зличине. В мебельный магазин ворвался мужчина с топором и начал крушить мебель и обливать ее красной краской. Согласно заявлению полиции в Twitter, мужчина никого не травмировал и, вероятно, просто хотел привлечь к себе внимание.

Главный вопрос заключался в том, вандал это или активист.

Спустя несколько часов личность мужчины раскрыли белорусские СМИ. Как сообщает «Радио Свободная Европа», белорусский активист Петр Маркелов, который учится в Чехии, устроил бунт в пражской «Икее».

«Он обмотал мебель скотчем, который используют при дорожных работах, разрубил топором две тумбочки, облил их краской и заявил на английском языке по мегафону, что делает это в знак протеста против сотрудничества Ikea с белорусскими властями», — говорится в сообщении. 

Эвакуация посетителей торгового центра не потребовалась. После того, как вызванный патруль задержал мужчину, покупатели могли продолжить покупки в других отделениях магазина.

Видео необычного протеста активистов снял еще один белорусский студент. По его словам, Маркелов намеренно выбрал момент, когда на месте происшествия не было детей, а затем спокойно дождался приезда полиции. По словам свидетеля, тумбочки, которые испортил Маркелов, произведены в Беларуси.

Днем ранее американский новостной портал Politico опубликовал статью об использовании белорусских заключенных для производства мебели Ikea. Информацию предоставила неправительственная организация Disclose совместно с немецкой газетой Die Tageszeitung. По ее словам, подрядчики использовали труд, в том числе, в колонии для несовершеннолетних.

Есть свидетельские показания и документы, доказывающие, что десять белорусских поставщиков сети Ikea использовали в производстве труд белорусских заключенных. Среди них есть и люди, оказавшиеся за решеткой из-за своих политических убеждений.

В марте этого года Ikea приостановила деловые отношения с Беларусью из-за войны в  Украине. Компания расторгла контракты с белорусскими поставщиками в июне этого года, пишет Politico.

В прошлом году Петра Маркелова задержала полиция в Украине, где он на тот момент проживал. Маркелов пытался перекинуть несколько мешков с навозом через забор белорусского посольства. Во время задержания он кричал, что этим поступком хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси и к тому, что в тюрьме скончался политзаключенный Витольд Ашурко.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
24 октября
15:04
1388
Политика
«В Чехии нет понимания того, что Беларусь — оккупированное государство», — говорит активистка
Assets
19 октября
11:00
3176
Политика
Novinky.cz: Беларусь объявила, что не в состоянии выплачивать долги
Assets
05 сентября
16:50
1780
Общество
«Будьте смелыми!» – говорит Чехии Павел Латушко, которого Лукашенко угрожает убить
Assets
26 августа
14:07
4032
Общество
Чешским компаниям не хватает IT-специалистов, поэтому просят разрешить нанимать проверенных россиян и белорусов
Последние новости:
Assets
19 ноября
09:00
169
Экономика
Фирмы бежали из России с половиной денег, и они были счастливы, говорит партнер Emma Capital
Assets
18 ноября
19:26
1127
Общество
Мужчина ворвался в пражский магазин IKEA с топором и устроил погром
Assets
18 ноября
20:15
2547
Общество
Новый прогноз на выходные в Чехии: до минус 12 градусов, до 15 см снега
Assets
18 ноября
16:23
1289
Экономика
В Чехии утвержден новый налог на прибыль, он принесет государству десятки миллиардов крон
Assets
18 ноября
15:00
969
Культура
ФОТО: В Праге состоялся «Концерт во имя будущего», во время которого Pussy Riot открыто выразили возмущение режимом Путина
Assets
18 ноября
14:00
832
Экономика
Чехия борется за деньги постсоветских банков
Assets
18 ноября
13:32
1867
Общество
Жители Чехии скоро смогут наслаждаться превосходными продуктами прямо из Италии
Assets
18 ноября
09:28
1284
Политика
Правительство Чехии столкнулось с дилеммой: как не обанкротиться и при этом остаться у власти
Assets
18 ноября
08:33
1631
Экономика
Топливо в Чехии дешевеет, особенно дизельное
Assets
17 ноября
19:35
1546
Общество
Опрос: сейчас мы живем лучше, чем до 1989 года? Половина чехов так не считают


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы