Мужчина с топором в пражской Ikea — белорусский активист, который устроил акцию протеста

​Человек, который разбил топором мебель и облил ее красной краской в ​​торговом центре Ikea в пражском Зличине в пятницу, — это белорусский активист Петр Маркелов. Таким образом, он выразил протест против сотрудничества Ikea с белорусскими властями.

Пражская полиция разобралась с необычным инцидентом в пятницу днем ​​в торговом центре Ikea в пражском Зличине. В мебельный магазин ворвался мужчина с топором и начал крушить мебель и обливать ее красной краской. Согласно заявлению полиции в Twitter, мужчина никого не травмировал и, вероятно, просто хотел привлечь к себе внимание.

Главный вопрос заключался в том, вандал это или активист.

Спустя несколько часов личность мужчины раскрыли белорусские СМИ. Как сообщает «Радио Свободная Европа», белорусский активист Петр Маркелов, который учится в Чехии, устроил бунт в пражской «Икее».

«Он обмотал мебель скотчем, который используют при дорожных работах, разрубил топором две тумбочки, облил их краской и заявил на английском языке по мегафону, что делает это в знак протеста против сотрудничества Ikea с белорусскими властями», — говорится в сообщении.

Эвакуация посетителей торгового центра не потребовалась. После того, как вызванный патруль задержал мужчину, покупатели могли продолжить покупки в других отделениях магазина.

Видео необычного протеста активистов снял еще один белорусский студент. По его словам, Маркелов намеренно выбрал момент, когда на месте происшествия не было детей, а затем спокойно дождался приезда полиции. По словам свидетеля, тумбочки, которые испортил Маркелов, произведены в Беларуси.

Днем ранее американский новостной портал Politico опубликовал статью об использовании белорусских заключенных для производства мебели Ikea. Информацию предоставила неправительственная организация Disclose совместно с немецкой газетой Die Tageszeitung. По ее словам, подрядчики использовали труд, в том числе, в колонии для несовершеннолетних.

Есть свидетельские показания и документы, доказывающие, что десять белорусских поставщиков сети Ikea использовали в производстве труд белорусских заключенных. Среди них есть и люди, оказавшиеся за решеткой из-за своих политических убеждений.

В марте этого года Ikea приостановила деловые отношения с Беларусью из-за войны в Украине. Компания расторгла контракты с белорусскими поставщиками в июне этого года, пишет Politico.

В прошлом году Петра Маркелова задержала полиция в Украине, где он на тот момент проживал. Маркелов пытался перекинуть несколько мешков с навозом через забор белорусского посольства. Во время задержания он кричал, что этим поступком хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси и к тому, что в тюрьме скончался политзаключенный Витольд Ашурко.

Источник: seznamzpravy.cz

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