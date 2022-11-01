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Йиндржишская башня в Праге выставлена на продажу за 75 млн крон

Йиндржишская башня в Праге выставлена на продажу за 75 млн крон

Партнер рубрики:
Kochy
21 ноября
13:47
430
Пражское архиепископство выставляет на продажу Йиндржишскую башню (Jindřišská věž) в центре столицы за 75 млн крон. Башня является памятником, внесенным в Список культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Йиндржишская башня в Праге выставлена на продажу за 75 млн крон

Высота здания, построенного в XV веке, составляет почти 66 метров. Оно оборудовано лифтом.

Йиндржишская башня уже давно находится в аренде у компании Jindřišská věž, s. r. o., принадлежащей бизнесмену Мартину Подзимеку. Договор аренды имущества от 2000 года был заключен до конца 2044 года, говорится в объявлении на сайте.

Сегодня на 10 этажах башни расположены сувенирный магазин, whisky room, галерея и постоянная выставка. Башня также используется для проведения культурных мероприятий, экспозиций, авторских чтений, театральных и музыкальных представлений. На 7-м и 8-м этажах здания располагается ресторан Zvonice, частью интерьера которого является колокол Мария (1518 год), а на последнем этаже — смотровая площадка.

Источник: stavebni-forum.cz

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