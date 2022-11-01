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В Праге с утра 22 ноября закрыты для проезда Дейвицкий и Бубенечский туннели, в городе огромные пробки

В Праге с утра 22 ноября закрыты для проезда Дейвицкий и Бубенечский туннели, в городе огромные пробки

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Kochy
22 ноября
08:53
829
Из-за отказа системы видеонаблюдения в начале утреннего часа пик были закрыты Дейвицкий и Бубенечский туннели на кольцевой дороге Праги. В столице образуются огромные пробки.

В Праге с утра 22 ноября закрыты для проезда Дейвицкий и Бубенечский туннели, в городе огромные пробки

Об этом сообщили утром 22 ноября сайты Пражского управления технических коммуникаций (TSK) и Дирекции дорог и автомагистралей (ŘSD).

По данным TSK, Дейвицкий и Бубенечский туннели были закрыты для движения транспорта в обоих направлениях примерно в 05:30. Сколько продлится ограничение, непонятно, по предварительным оценкам, движение будет приостановлено до 09:30.

По данным сайта ŘSD, огромные пробки образовались на улицах Страконицка, Повлтавска и Либерецка. Водители пытаются объехать эти участки по городу, однако на альтернативных маршрутах ситуация примерно такая же.

Источник: ceskenoviny.cz

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