В Праге с утра 22 ноября закрыты для проезда Дейвицкий и Бубенечский туннели, в городе огромные пробки

Из-за отказа системы видеонаблюдения в начале утреннего часа пик были закрыты Дейвицкий и Бубенечский туннели на кольцевой дороге Праги. В столице образуются огромные пробки.

Об этом сообщили утром 22 ноября сайты Пражского управления технических коммуникаций (TSK) и Дирекции дорог и автомагистралей (ŘSD).

По данным TSK, Дейвицкий и Бубенечский туннели были закрыты для движения транспорта в обоих направлениях примерно в 05:30. Сколько продлится ограничение, непонятно, по предварительным оценкам, движение будет приостановлено до 09:30.

По данным сайта ŘSD, огромные пробки образовались на улицах Страконицка, Повлтавска и Либерецка. Водители пытаются объехать эти участки по городу, однако на альтернативных маршрутах ситуация примерно такая же.

Источник: ceskenoviny.cz

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