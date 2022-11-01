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На Староместской площади в Праге установили рождественскую елку

На Староместской площади в Праге установили рождественскую елку

Партнер рубрики:
Kochy
22 ноября
09:41
348
С сегодняшнего дня на Староместской площади в Праге стоит рождественская елка родом из северной Чехии. Работники компании Technologie hlavního města Prahy (THMP) по традиции привезли елку в центр чешской столицы ночью — на этот раз из деревни Китлице в Устецком крае. На установку ушло несколько часов, в ближайшие дни елку украсят.

На Староместской площади в Праге установили рождественскую елку

Елка на Староместской площади — неотъемлемая часть рождественской ярмарки, которая в этом году откроется в Праге в субботу, 26 ноября.

Компания Taiko, управляющая рынком, в этом году в 22-й раз выбрала дерево для Староместской площади по присланным ей наводкам. Люди прислали 26 фотографий, и в качестве наиболее подходящей была выбрана 25-метровая 58-летняя ель из Китлице, которую пришлось спилить из соображений безопасности. Елку традиционно привозят на площадь ночью, чтобы не усложнять движение в мегаполисе.

Путь дерева до Праги составил примерно 150 километров. «Это один из самых длинных маршрутов, по которым когда-либо приходилось везти елку на Староместскую площадь», — рассказал председатель правления THMP Томаш Йилек. «В то же время необходимо заранее тщательно спланировать точный маршрут. Длина грузовика составляет 29 метров, ширина — 6 метров, а вес — около 35 тонн», — добавил он. По его словам, все прошло без осложнений.

До пятницы сотрудники THMP будут украшать елку. «Основываясь на опыте прошлых лет, мы знаем, что процесс декорирования занимает несколько дней. Только представьте: шестикилометровая цепочка светодиодных лампочек, 80 пуансеттий двух размеров плюс 170 красных и золотых шаров, которые будут символизировать цвета столицы, а наверху — двухметровый шпиль», — описал заместитель председателя правления THMP Томаш Новотны. Было выбрано светодиодное освещение с минимальным потреблением электроэнергии, в целях экономии энергии освещение елки также будет ограничено интервалом с 16:00 до полуночи.

Елка будет украшать площадь до начала января, затем ее увезут и распилят. Ветки отправятся в Пражский зоопарк для кормления животных, а ствол — в Пражский профессиональный лицей, где из него по традиции сделают мебель.

Источник: ceskenoviny.cz



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