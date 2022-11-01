В Страговском туннеле в Праге столкнулись девять автомобилей, движение транспорта перекрыто

«Произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, а количество поврежденных автомобилей составляет около десяти. Никто не пострадал, и в настоящее время ведется расследование», — заявил представитель полиции Ян Рыбански.
По данным сервера дорожной информации, в туннеле столкнулись девять легковых автомобилей. Страговский туннель в сторону Смихова был закрыт.
Общественный транспорт также испытывает проблемы из-за закрытого туннеля. «Сильно ограниченное движение в туннельном комплексе затрудняет движение практически по всей Праге. Несколько маршрутов задерживаются на десятки минут. Маршруты 107, 125 и 180 оперативно укорочены и развернуты в противоположных направлениях из-за больших задержек», — сообщили в компании Pražská integrovaná doprava.
По данным транспортной компании, самые большие пробки образовались на улице Паточкова и кольцевой автодороге.
Во вторник утром Дейвицкий и Бубенечский туннели в Праге были закрыты на три часа из-за отказа системы видеонаблюдения. Пробки образовались в утренний час пик. Движение было восстановлено около 9:30.
Источник: novinky.cz
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