В Страговском туннеле в Праге столкнулись девять автомобилей, движение транспорта перекрыто

​Утром 22 ноября в Страговском туннеле в Праге столкнулись девять легковых автомобилей. Туннель пришлось закрыть. Это уже второе осложнение в туннельном комплексе Бланка с утра вторника: Дейвицкий и Бубенечский туннели утром не работали из-за неисправности камер.

«Произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, а количество поврежденных автомобилей составляет около десяти. Никто не пострадал, и в настоящее время ведется расследование», — заявил представитель полиции Ян Рыбански.

По данным сервера дорожной информации, в туннеле столкнулись девять легковых автомобилей. Страговский туннель в сторону Смихова был закрыт.

Общественный транспорт также испытывает проблемы из-за закрытого туннеля. «Сильно ограниченное движение в туннельном комплексе затрудняет движение практически по всей Праге. Несколько маршрутов задерживаются на десятки минут. Маршруты 107, 125 и 180 оперативно укорочены и развернуты в противоположных направлениях из-за больших задержек», — сообщили в компании Pražská integrovaná doprava.

По данным транспортной компании, самые большие пробки образовались на улице Паточкова и кольцевой автодороге.

Во вторник утром Дейвицкий и Бубенечский туннели в Праге были закрыты на три часа из-за отказа системы видеонаблюдения. Пробки образовались в утренний час пик. Движение было восстановлено около 9:30.

Источник: novinky.cz

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