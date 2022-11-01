CNN снова назвал рождественские ярмарки в Праге одними из лучших в мире

Телеканал CNN представил список лучших рождественских ярмарок мира, где Прага заняла пятое место, пропустив вперед только такие города, как Вена, Базель, Страсбург и Брюссель. За чешской столицей следуют Барселона, Флоренция и Загреб. «Прага — зимняя страна чудес во время рождественских каникул», — сообщает CNN.

Чтобы проникнуться духом Рождества, нет ничего лучше, чем праздничные ярмарки. Первое подобие рождественских базаров было организовано в 1298 году в Вене. С течением веков традиция распространилась практически по всему миру, от Германии и Швейцарии до Нью-Йорка. Некоторые рынки сами по себе стали туристическими достопримечательностями, однако из-за пандемии коронавируса в последнее время активность пришлось сократить или вовсе отменить.

В рейтинге рождественских рынков от CNN столица Австрии Вена заняла первое место, за ней последовал Базель в Швейцарии, затем Брюссель в Бельгии и Страсбург во Франции. За Прагой следуют Барселона в Испании, Флоренция в Италии и Загреб в Хорватии. Копенгаген в Дании находится на девятом месте, а столица Эстонии Таллинн — на десятом.

CNN подчеркивает малое расстояние между Вацлавской и Староместской площадями и широкий спектр развлечений, которые предлагают пражские рождественские ярмарки.

«К счастью, эти места находятся всего в нескольких минутах ходьбы друг от друга, поэтому посетители могут легко посетить оба за один день», — пишет CNN, добавляя, что рынки предлагают постоянные развлечения в виде живых выступлений, танцевальных и музыкальных мероприятий, творческих мастерских, а также подарки ручной работы и местные угощения, включая глинтвейн, пражскую ветчину, трдельник и колбасы.

Источник: echo24.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день