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Мэр Праги Зденек Гржиб узнал о продаже Йиндржишской башни из СМИ

Мэр Праги Зденек Гржиб узнал о продаже Йиндржишской башни из СМИ

Партнер рубрики:
Kochy
22 ноября
19:38
448
Мэр Праги Зденек Гржиб в Facebook заявил, что город решает вопрос о продаже Йиндржишской башни (Jindřišská věž) в центре столицы, чтобы памятник не попал в чужие руки.

Мэр Праги Зденек Гржиб узнал о продаже Йиндржишской башни из СМИ

«Возможно, вы заметили неожиданную новость о том, что Пражская архиепархия продает Йиндржишскую башню за 75 млн крон. Для нас это тоже было неожиданностью, потому что мы узнали об этом только из СМИ. Мне очень жаль, что архиепархия не предложила этот тип здания для прямой продажи сначала городу или району, чтобы обеспечить его достойное использование и надлежащий уход», — написал мэр Праги.

По словам Гржиба, мэрия немедленно приступила к решению ситуации. Гржиб провел переговоры со старостой района Прага 1 Терезией Радомержской и муниципальным советником по имуществу Яном Хабром. Они встретятся с представителями управления имуществом Пражской архиепархии, чтобы продолжить совместную работу.

«Будет важно знать точные требования, а также окончательную цену недвижимости. Поскольку причиной продажи башни является ее экономическая невыгодность, я предполагаю, что здесь потребуются определенные вложения. В любом случае мы заинтересованы в рассмотрении возможности приобрести памятник в историческом центре Праги в управление города или района», — добавил мэр.

Источник: facebook.com/zdenek.hrib.primator

 


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