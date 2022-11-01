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Парижская улица в Праге стала самой дорогой улицей Центральной и Восточной Европы

Парижская улица в Праге стала самой дорогой улицей Центральной и Восточной Европы

Партнер рубрики:
Kochy
23 ноября
12:06
462
В этом году в рейтинге самых дорогих торговых улиц Чешской Республики доминировала Парижская (Pařížská). Спустя годы она опередила еще одно известное место для покупок — знаменитую улицу На Пршикопе (Na Příkopě).

Парижская улица в Праге стала самой дорогой улицей Центральной и Восточной Европы

Согласно традиционному рейтингу консалтинговой компании Cushman & Wakefield, знаменитая Парижская улица в Праге, ведущая от Влтавы к Староместской площади, занимает 17-е место среди самых дорогих в мире.

Компания составляет рейтинг по известному размеру арендной платы, сравнивая 47 стран мира.

Самая высокая арендная плата на улице Парижской в ​​третьем квартале этого года составила 2 719 евро за квадратный метр в год, то есть примерно 227 евро за квадратный метр в месяц.

Такие бренды, как Chanel, Dior, Cartier и Breitling, имеют на улице свои магазины, и арендная плата варьируется в зависимости от точного местоположения. Чем ближе к Староместской площади, тем больше приходится платить. Самые низкие суммы обычно у Влтавы.

«Арендные ставки здесь находятся на уровне, благодаря которому Чехия входит в первую двадцатку сравниваемых стран после Испании и Нидерландов», — сообщил Ян Котрбачек, партнер и руководитель группы по аренде торговых площадей в Центральной и Восточной Европе компании Cushman & Wakefield.

По словам экономиста Лукаша Кованды, ковид нанес больший удар по «Пршикопу», чем по Парижской. Арендная плата возле Вацлавской площади упала примерно на 13%. 

«Эпоха ковида и ее последствия стали ключевой причиной того, что улица Na Příkopě в этом году покинула первое место, которое постоянно занимала в течение как минимум двух десятилетий», — говорит Кованда.

Рейтинг главных торговых улиц мира, составленный Cushman & Wakefield в этом году, показывает, что Чехия в настоящее время не имеет конкурентов в Центральной и Восточной Европе.

«Следующая в рейтинге — Венгрия на 29-м месте с улицей Ваци в Будапеште. Географически самые близкие страны также попали во вторую десятку. Австрия с венским Кольмарктом на 11-м месте, Германия (Кауфингер/Нойхаузер в Мюнхене) — на 13-м», — говорит Котрбачек.

Самой дорогой улицей мира традиционно считается 5-я авеню в Нью-Йорке. В Европе победителем стала миланская улица Виа Монтенаполеоне, на которой представлено более 70 брендов предметов роскоши.

Источник: seznamzpravy.cz

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