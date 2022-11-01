Часть Праги осталась без тепла и горячей воды

В восточной части Праги подача тепла от компании Pražská teplárenská была прервана с вечера среды, 23 ноября. Отключение, вызванное аварией на трубопроводе, затронуло районы Jižní Město, Modřany, Krč и Vršovice. Около 10 000 домохозяйств остались без теплоснабжения, сказал Павел Маджар, начальник отдела реализации тепла.

По данным диспетчерского центра компании, авария затрагивает районы Jižní Město, Košík, Chodov, Opatov, Modřany, Kamýk, Novodvorská, Háje, Lhotka, Krč, а также улицы Vinohradská, Ruská, Vršovická и Bohdalec.

Судя по данным на сайте Pražská teplárenská, без теплоснабжения сейчас около двух тысяч домохозяйств.

Поставки должны постепенно возобновиться 24 ноября с 12:00 до 16:00.

Максимальная дневная температура сегодня составит +4…+8 градусов Цельсия.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день