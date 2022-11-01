Часть Праги осталась без тепла и горячей воды

По данным диспетчерского центра компании, авария затрагивает районы Jižní Město, Košík, Chodov, Opatov, Modřany, Kamýk, Novodvorská, Háje, Lhotka, Krč, а также улицы Vinohradská, Ruská, Vršovická и Bohdalec.
Судя по данным на сайте Pražská teplárenská, без теплоснабжения сейчас около двух тысяч домохозяйств.
Поставки должны постепенно возобновиться 24 ноября с 12:00 до 16:00.
Максимальная дневная температура сегодня составит +4…+8 градусов Цельсия.
Источник: novinky.cz
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