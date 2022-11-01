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Часть Праги осталась без тепла и горячей воды

Часть Праги осталась без тепла и горячей воды

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Kochy
24 ноября
08:37
1427
В восточной части Праги подача тепла от компании Pražská teplárenská была прервана с вечера среды, 23 ноября. Отключение, вызванное аварией на трубопроводе, затронуло районы Jižní Město, Modřany, Krč и Vršovice. Около 10 000 домохозяйств остались без теплоснабжения, сказал Павел Маджар, начальник отдела реализации тепла.

Часть Праги осталась без тепла и горячей воды

По данным диспетчерского центра компании, авария затрагивает районы Jižní Město, Košík, Chodov, Opatov, Modřany, Kamýk, Novodvorská, Háje, Lhotka, Krč, а также улицы Vinohradská, Ruská, Vršovická и Bohdalec.

Судя по данным на сайте Pražská teplárenská, без теплоснабжения сейчас около двух тысяч домохозяйств.

Поставки должны постепенно возобновиться 24 ноября с 12:00 до 16:00.

Максимальная дневная температура сегодня составит +4…+8 градусов Цельсия. 

Источник: novinky.cz

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