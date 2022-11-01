В этом году в Праге не будет торжественной церемонии зажжения огней на елке

Вчера организаторы представили программу рождественских ярмарок, которые пройдут на Староместской и Вацлавской площадях в центре Праги. Из нее следует, что церемония зажжения огней на елке в этом году не состоится.

Елка высотой 25 метров уже прибыла на Староместскую площадь из деревни Китлице Дечинского района. Гирлянды на елке зажгут в субботу, 26 ноября, однако власти не хотят, чтобы это сопровождалось торжественным мероприятием.

«Что касается торжественного зажжения огней, ввиду ситуации с безопасностью и войны в Украине мы не хотели бы проводить здесь, в центре Праги, большое мероприятие», — сказал пражский советник Ян Хабр на пресс-конференции.

Рождество в этом году будет не таким энергоемким, как в предыдущие годы. Елка будет гореть с четырех часов дня до полуночи каждый день.

«Мы даже рассматривали Рождество без праздничного освещения, однако хотим вселить в людей надежду и подарить им хорошее настроение», — добавил Хабр.

По словам организаторов, оформление рождественского базара в этом году будет простым и органично сочетаться со всем пространством Староместской площади. На Староместской площади также установят пять больших (от 4 до 6 метров в высоту) ангелов, а возле двух из них создадут фотозоны. У Марианской колонны установят рождественский вертеп.

Всего на Староместской площади посетителям будет доступно 79 торговых киосков, а на Вацлавской площади — 25. Глинтвейн в этому году обойдется посетителям в 90 крон, колбасу можно будет купить за 120 крон.

Источник: prazska.drbna.cz

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