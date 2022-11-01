В Чехии мошенники на рынке аренды жилья стали чаще обманывать людей

В связи со значительно возросшим спросом на аренду квартир в Чехии вновь активизировались мошенники. Они заманивают красивой рекламой и пользуются тем, что предложением по аренде заинтересовались десятки людей, оказывают на них давление и пытаются вымогать заранее арендную плату или залог.

Пострадавший в этом случае уже никогда не увидит своих денег и может забыть о квартире, потому что мошенник не владеет квартирой и собирает авансы удаленно, общаясь только по электронной почте.

«В то время как в прошлом году мы регистрировали в среднем пять случаев в месяц, в этом году их стало в восемь раз больше», — подтвердила Ленка Зихова, менеджер сервера Sreality.cz.

Мошенники иногда могут показать недвижимость заинтересованным лицам, она может быть у них только в краткосрочной аренде. Но такое случается редко, а кроме того, виновного легче найти полиции.

Подозрительно низкая цена

В любом случае люди могут потерять таким образом до десятков тысяч, потому что депозит плюс комиссия риелтору выплачивается в размере от одной до трех месячных арендных ставок.

Иногда на мошенническую рекламу указывает подозрительно низкая цена за предлагаемую аренду. «Мы откликнулись на объявление об аренде квартиры 3+кк, 110 м², Прага, Краковска по цене 13 400 крон. К сожалению, мы обнаружили, что это, вероятно, мошенническое предложение. Вот почему мы удалили его из Sreality.cz и отказали в доступе рекламодателю. Мы рекомендуем не связываться с этим рекламодателем в будущем», — говорится в одном из предупреждений Sreality.cz, разосланных заинтересованным сторонам.

В других случаях, однако, объявление кажется заслуживающим доверия, и вам нужно рассмотреть детали.

«Если вы столкнулись с некорректной рекламой или рекламой без телефонного контакта со спонсором, возможно, это мошенническое предложение. Мошенники также часто общаются не с того адреса электронной почты, который указан в объявлении», — сообщает Sreality.cz.

Появляются фиктивные предложения по аренде с целью выманивания «первой квартплаты вперед» и для квартир, расположенных за границей. В апреле этого года 31-летний мужчина из Чехии так потерял 100 000 крон.

«Он откликнулся на интернет-предложение снять квартиру в Нидерландах. Он довольно быстро согласовал условия с рекламодателем. На основании присланного контракта он отправил два аванса за границу. Когда человек отправил почти сто тысяч крон, рекламодатель прекратил с ним общение», — резюмировал Богумил Малашек из Управления полиции Южно-Моравского края.

Старый трюк был возрожден из-за спроса

Как видно из обзора полицейских сводок, эти махинации также имели место в период с 2017 по 2020 год. Сейчас мошенники возвращаются к попыткам обогатиться за счет других, так как резко вырос спрос на аренду квартир, особенно в больших городах. Большинство квартир сдается менее чем за месяц.

Однако крупные порталы недвижимости стараются последовательно отфильтровывать мошенников, поэтому зачастую дело даже не доходит до полиции.

Источник: novinky.cz