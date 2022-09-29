В Чехии неизвестный испортил выставку автомобилей, привезенных из Украины

На этой неделе в центре города Градец-Кралове кто-то испортил остатки автомобилей, привезенных из Украины. Об этом в пятницу заявил директор отделения организации «Память нации» Михал Буреш. Три сильно поврежденных автомобиля — часть передвижной выставки «Истории из Украины», которая стартовала в Градце-Кралове 17 ноября и продлится до 6 декабря. По словам Буреша, уже во время монтажа выставка вызвала волну эмоций.

«Похоже, что российские атаки на гражданские автомобили продолжаются и в Градце-Кралове. Деформированы многие детали корпуса из листового металла, некоторые фрагменты утеряны. На одном из автомобилей аэрозольной краской нанесена надпись: „STOP PROPAGANDĚ, DOMBAS“», — сказал Буреш.

Выставка на площади была одобрена муниципалитетом и пользуется поддержкой города. По словам Буреша, после инцидента городская полиция стала активнее следить за этим местом с помощью камер. «В мэрию также звонят разные люди, включая одного анонима. Одни требуют контактов с организаторами выставки, другие хотят убрать обломки, чтобы не портить вид города. Некоторые даже планируют сделать это сами. С другой стороны, люди на месте выражают поддержку Украине, кладут цветы, зажигают свечи», — сказал Буреш.

После Градца-Кралове выставка должна переехать в Оломоуц.

Люди могут увидеть расстрелянные и иным образом уничтоженные автомобили из Ирпеня, Бучи и Гостомеля в центре Градца-Кралове на Площади 28 октября. По словам организаторов, это настоящее свидетельство войны в Украине. Панели и аудиозаписи передают истории из мест, где русские солдаты совершали преступления. Перевозка автомобилей из Украины в Чехию была организована благодаря партнерам организации «Память нации», которая с февраля помогает Украине в сборе средств.

Источник: novinky.cz