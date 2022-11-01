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Чешская почта гарантирует доставку до Рождества для посылок, отправленных до 21 декабря

Чешская почта гарантирует доставку до Рождества для посылок, отправленных до 21 декабря

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Kochy
25 ноября
17:18
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Чешская почта гарантирует доставку посылки к Рождеству в этом году, если она будет отправлена ​​не позднее 21 декабря. Если посылка не сможет добраться до получателя 23 декабря, ее сохранят на местном складе, где ее можно будет забрать до 11:00 24 декабря.

Чешская почта гарантирует доставку до Рождества для посылок, отправленных до 21 декабря

Об этом сообщил сегодня ЧТК пресс-секретарь Чешской почты Матяш Витик.

Невостребованные посылки будут доступны на почте после праздников 27 декабря. Для доставки и получения посылок клиентам доступны отделения Почты Чехии и расширенная сеть ящиков Balíkovna. Другой вариант — доставка по адресу. Новинкой этого года является сеть Balíkobox.

«Забрать посылку из ящика — быстрый и интуитивно понятный для клиента вариант. Просто введите код получения на дисплее, и почтовый ящик откроется. Главное преимущество в том, что ящики обычно работают семь дней в неделю 24 часа в сутки. К концу года мы планируем ввести в эксплуатацию 200 баликобоксов», — сказал Томаш Кубина, менеджер регионального отдела логистики.

Конкурирующая курьерская служба PPL заявляет, что может доставить 98% посылок, переданных для отправки 22 декабря, к Рождеству. «В этом сезоне мы ожидаем наибольшего ажиотажа в период непосредственно перед рождественскими праздниками, и прогнозируем, что сможем преодолеть порог в 500 000 отгрузок в день. Это будет означать увеличение на 10% по сравнению с прошлым сезоном», — сказал генеральный директор PPL Петр Горак. Чтобы справиться с такими огромными объемами, компания перед Рождеством привлечет сотни сезонных водителей, а также дополнительных рабочих. Свыше 2 000 автомобилей будут перевозить посылки.

Другой перевозчик, GLS, рекомендует заказывать подарки с доставкой на дом до понедельника, 19 декабря. Перед акцией скидок «Черная пятница» в этом году компания расширила свою сеть пунктов выдачи за счет собственных боксов самообслуживания, так называемых GLS Parcel Boxes. В этом сезоне их будет 85 в опытной эксплуатации по всей стране. 

Источник: ceskenoviny.cz

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