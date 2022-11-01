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ВИДЕО: В Праге загорелся автобус. Водитель сделал все, что мог, но это не помогло

ВИДЕО: В Праге загорелся автобус. Водитель сделал все, что мог, но это не помогло

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anastasiia-kn
25 ноября
17:20
809
В пятницу днем ​​было приостановлено движение на улице Жерносецка (Žernosecká ulice) в Праге 8. Причина — загоревшийся автобус.

ВИДЕО: В Праге загорелся автобус. Водитель сделал все, что мог, но это не помогло

Пожар вспыхнул около трех часов дня — водитель автобуса сначала попытался потушить пламя огнетушителем, но, к сожалению, оно распространилось на весь двигатель.

Во время пожара никто не пострадал, на место оперативно прибыли пожарные со станции Голешовице вместе с пожарными Пражской транспортной компании и отрядом добровольцев из Дяблиц. Ущерб оценили в полмиллиона крон. 

 

Источник: prazska.drbna.cz

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