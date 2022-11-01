ВИДЕО: В Праге загорелся автобус. Водитель сделал все, что мог, но это не помогло

Пожар вспыхнул около трех часов дня — водитель автобуса сначала попытался потушить пламя огнетушителем, но, к сожалению, оно распространилось на весь двигатель.
Во время пожара никто не пострадал, на место оперативно прибыли пожарные со станции Голешовице вместе с пожарными Пражской транспортной компании и отрядом добровольцев из Дяблиц. Ущерб оценили в полмиллиона крон.
Источник: prazska.drbna.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день