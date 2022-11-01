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В выходные участок пражского метро на линии C будет закрыт

В выходные участок пражского метро на линии C будет закрыт

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Kochy
26 ноября
08:34
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Между станциями Hlavní nádraží и Vltavská линии C пражского метро движение поездов в выходные дни, 26 и 27 ноября, приостановлено. Причина — продолжающаяся реконструкция потолочной плиты и вестибюля станции метро Florenc. Пассажиры могут использовать трамваи маршрутов XC и 36.

В выходные участок пражского метро на линии C будет закрыт

Поезда не будут ходить на этом участке метро 26 ноября с 04:30 и до полуночи 27 ноября.

Транспортное предприятие Праги уже несколько раз закрывало станцию ​​Florenc на ремонт в этом году, и последуют дальнейшие закрытия в выходные дни. Работы на станции закончатся полностью осенью 2026 года.

В связи с этим компания недавно отремонтировала трамвайную остановку Hlavní nádraží на улице Opletalová, откуда во время закрытия метро будет отправляться новая трамвайная линия XC. Маршрут идет до вокзала Масарика через Влтаву до Выставиште и обратно.

Кроме того, можно воспользоваться трамваем № 36, который будет ходить от Звонаржки-на-Виноградах через Вацлавскую площадь, затем через Выставиште и вокзал Голешовице до района Дяблице.

Станция ​​Florenc под тогдашним названием Соколовска, была введена в эксплуатацию в 1974 году. Монолитная плита перекрытия имеет площадь около четырех тысяч квадратных метров и находится под пересечением улиц Кржижикова и Ке Штваницы. Балки и саму плиту необходимо заменить из-за коррозии. Согласно более раннему заявлению транспортной компании, стоимость реконструкции вокзала составляет 1,79 миллиарда крон. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz



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